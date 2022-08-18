Eğitimcilerden Öğretmenlik Meslek Kanunu tepkisi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Aydın Şubesi’ne üye bir grup öğretmen, Uğur Mumcu Parkı’nda bir araya gelerek, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Latif SANSÜR

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Eğitim Sen Aydın Şubesi'ne üye bir grup öğretmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istemiyle Aydın Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Öğretmenler, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitimin asli bileşenlerinin görüşü almadan, masa başında hazırlamış olduğu meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlediğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE ÇAĞRI

Şube Başkanı Kadir Özdemir, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen, yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılan kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlandığını ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlandığını dile getirdi. Özdemir, “Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin Danıştay'a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır” dedi.

“YENİ BİR MESLEK KANUNUN DÜZENLENMELİ”

Özdemir, “Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır” diyerek sendika olarak eleştiri ve önerileri doğrultusunda hazırlanacak gerçek bir meslek kanununu için taleplerini sürdüreceklerini kaydetti.

Özdemir konuşmasında ayrıca banka promosyonlarının güncellenmesi, Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği'nin, ayrımsız tüm eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesinin sağlanmasını istedi.

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