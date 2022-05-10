EGO Genel Müdürlüğü, otobüs kazasındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı

22 Aralık 2021 tarihinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin açıklamada bulunan EGO Genel Müdürlüğü, 'Şoförün uyuşturucu madde kullandığı' iddialarını yalanlayarak, "Dava dosyasına ilişkin iddianamede, sürücünün kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi. Davası devam eden şoförün iş akdinin sona erdirildiği duyuruldu.

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22 Aralık 2021 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan EGO Genel Müdürlüğü bazı gazete ve sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Şoförün uyuşturucu madde kullandığı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

*22 Aralık 2021 tarihinde Sincan-Ayaş Yolu’nun Yenikent girişi mevkiinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan Kuruluşumuz otobüsünü kullanan sürücü personelin sentetik uyuşturucu madde kullandığı ve EGO Genel Müdürlüğünce bu olayın ört bas edilmeye çalışıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar, mesnetsiz olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

*Öncelikle bilinmelidir ki kazanın gerçekleştiği tarih itibarıyla ilgili araç sürücüsü hakkında Kuruluşumuzca başlatılan idari soruşturma işleminin yanı sıra Adli makamlarca başlatılan hukuki sürece de müdahil olunmakla birlikte devam eden yargılama süreci hassasiyetle takip edilmektedir.

“SÜRÜCÜNÜN KAN VE İDRARINDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI”

*Ayrıca dava dosyasına ilişkin iddianamede, sürücünün kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. Sürücü hakkında “Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan açılan dava ise devam etmektedir.

6 AYLIK İNCELEME BAŞLATILDI

*Sürücü personelin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin olarak ise; Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünde hizmet alımı sözleşmesi gereği BUGSAŞ sürücü personeli olarak istihdam edilen personelin ilgili firma tarafından bir haftalık durumu gösteren kan ve idrar tahlili kitleri yerine, “Saç örneğinden 6 aylık uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını gösteren” kitler, tedarik edilerek test uygulamalarına başlanılmıştır. Bundan sonraki süreç içerisinde de uygulamanın devamı planlanmaktadır.

“İŞ AKDİ SONA ERDİRİLDİ”

*Bugüne kadar yapılan testlerde tahlil sonucu pozitif çıkan sürücü personelin iş akitleri sona erdirilerek Kuruluşumuzla ilişikleri kesilmiştir.