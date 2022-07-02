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Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

Manisa’nın Salihli ilçesinde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan ses ve kulaklık düzeneğiyle yakalandı.

Yayınlanma: 18:02 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Şüheda Caddesi'nde E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında adayların üzerinde üst araması yaptı.

K.Ü (39) ile M.S.İ'nin (37) üst aramasında gömlek yaka kısmında kabartı olduğunu fark eden polis, detaylı üst aramasında kamera, ses düzeneği ve verici aparatı tespit etti.

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde gözaltına alındı. İHA

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