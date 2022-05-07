Ekrem İmamoğlu ‘vız gelir tırıs gider’ sözleri için özür diledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde gazetecilerle çekilen ve eleştirilen fotoğrafla ilgili dün "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti. İmamoğlu, bugün bu ifadesi için özür diledi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisi sırasında tartışma konusu olan fotoğraf karesi için dün akşam yaptığı açıklama hakkında özür diledi.

EYLEMLERİMİN ARKASINDAYIM

Dün eleştiriler için “”Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” diyen Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili bugün şunları söyledi:

* Ben çifti çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım ‘vız gelir tırıs gider’ lafından ötürü özür diliyorum.

* Onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı elbette bütün vatandaşlarımızda vardır. Ama ben dostluklarımı, 3.5 yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığını terk edilsin diye elde etmedim.

* Bir fotoğrafla bunu terk etmeye dönük cümlelerin kuranların kendilerini de bir gözden geçirmelerini ve bu cümleleri niçin kurduklarını bir daha tahlil etmelerini dilerim, isterim. Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi bir niyetle yola çıkmadığım gibi, hayatımda hiç kimseyi de düşmanı sınıfına koymadım, koymayacağım.”

ESAS OLAN İNSANIN KİŞİLİĞİ

* Ben 51 yaşına kadar Allah sizi inandırsın, kimseyle kavga etmedim. Ya çocukken de mi etmedim? Vallahi de billahi de etmedim. Kimseye dayak atmadım kimseden de dayak yemedim. Bunu bir tek şeye bağlıyorum; uzlaşmacıyım, tolerans sahibiyim. Empati gücüme inanırım, karşındaki insanı anlamaya çalışırım.

* Beni anlamamışsa da ısrarla bıkmadan, yılmadan anlatmaya çalışırım. Bu kişiliğimden ve kimliğimden asla vazgeçmeyeceğim. Beni bu kişiliğimin nereye götüreceği, nereye götürmeyeceği umurumda değil. Çünkü esas olan insanın kendi kişiliğidir” dedi.

SADECE YANLIŞ KURDUĞUM CÜMLELER İÇİN

* Elbette bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen ya da otobüsünden inilen, artık yok sayılan, ‘oy vermem, şunu yapmam' denilen bir kişi durumuna düşülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor. Birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece. Onun altını çizeyim.

AKILLI OLUN DEMEMİN ALTINDA YATAN…

* Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek, duygularını bana aktarmak ve dostça, yol arkadaşı olarak, prensipleri doğrultusunda, ilkeleri doğrultusunda uygarca duygularını bana aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın günü ya da bir gün öncesi ya da bir gün sonrası tespit edeceğim bir ortama, salona davet edeceğim, hepsini tek tek dinleyeceğim.

* Uygar bir biçimde dinleyeceğim. Uygar bir biçimde de cevaplarını vereceğim. Biz bu süreci büyük bir seferberlik olarak kabul ettik. Ve bu sürecin bu tür aksaklıklara, kazalara uğramaması için hassas olmamız gerektiğini hatırlattık. Hatırlatıyoruz.

KONU KAPANMIŞTIR

* Akıllı olun dememin altında yatan da gerçek akıldır. Ayar veren ‘akıllı olalım ‘ kavramı değildir. Bu anlayışla herkese hitabı yaptım. Akıl hepimize lazım. İnsanın bazen aklını başından alan durumlar olabilir. Ama bunları da tedavi etmekle yükümlüyüz.

* Ben bir toplumun temsilcisiyim. 16 milyon insanın temsilcisiyim. Şu andan itibaren şu saniye itibariyle benim gündemim şuradaki milyonlarca fidedir. Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez. Tek muhatabı benim.

* O bana eleştiri yapanları davet edeceğim ortamda onları uygarca dinleyeceğim. Bu da basına açık değil, kapalı olacaktır. Ondan sonrası takdirleri kendilerine aittir diyorum. Bu konunun burada kapandığını tekrar halkımıza ilan ediyorum.”

İMAMOĞLU DÜN NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Anma Gecesin yaptığı konuşmada, Karadeniz gezisinde öne çıkan fotoğraf konusu hakkında açıklamalarda bulunmuş “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz salı günü uçakla Trabzon’a giden İBB Başkanı, buradan otobüsle Rize’ye geçti. Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerinin ardından Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve son olarak Trabzon’da meydan konuşmaları yaptı.

Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret ederek 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunu tebrik etti. Yomra Belediye Parkı açılışına katıldıktan sonra da İstanbul’a geri döndü.

Geziye davet edilen gazeteciler ise tartışma konusu oldu. Tartışmaların ardından İmamoğlu, dün öğlen saatlerinde inceleme gezisi yaptığı Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nda konuştu, “İBB Başkanı olarak, İstanbul halkının sesini ülkeye duyurmak amacında olduğunu” söyledi ve şöyle devam etti:

“Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Kötü yazanlarla daha da ayrı sohbet edeceğim. Ben, ‘Evet muhalifleri’ istiyorum talimatını verdim, arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler. Yarın ilerleyen günlerde bunun daha da farklı örneklerini görebilirler. Tek şart da tabii benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım.

“Hatırlayın, seçimden önce gittiğim TV kanalında bana nasıl bir muamele yapıldı. Ben, hala onlarla bile irtibat kurmanın arayışı içerisindeyim. Yok sayarak bir memleket değişmez. Toplumda bu insanlar var. Bir rehabilitasyonu mümkünse, karşılıklı bir diyalogla bunları aşabileceksek, ne mutlu. Ben, bu çabayı gösteririm.”

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