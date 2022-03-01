Ekrem İmamoğlu’ndan barış mesajı

Beyazıt’taki 112 yıllık Troleybüs Kuvvet Merkezi, İBB Miras tarafından kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanenin açılışının üniversite öğrencileri ile birlikte yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu barış mesajı verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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1984 yılından beri atıl durumda olan Beyazıt'taki Troleybüs binası, “Kütüphane Troleybüs” olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine hediye edildi.

Kütüphane Troleybüs'ün açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un endüstriyel miraslarından birini işlevli bir şekilde hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz.

Ulaşım tarihinde İstanbul’da troleybüs özel bir yere sahip. İETT’nin isminde de aslında T’lerden biri troleybüstür. İstanbul’da tür ulaşımını da elbette bu tarz mekanları var ve bunların dönüşümleri çok önemli” dedi.

“TARİHE TANIKLIK ETTİ”

Troleybüs Kuvvet Merkezi'nin artık Kütüphane Troleybüs adını alacağını dile getiren İmamoğlu “Çok daha güzel bir geleceğe imza atan mekan olacak. 112 yıldır buradaydı. Birçok dönemin, vakanın, olayın şahitliğini etmiş bir yapı burası. Beyazıt gibi kentimizin belki de en önemli hafıza noktalarından birinde bulunması da ayrı bir öneme sahip” diye konuştu. Binanın tarihçesini anlatan İmamoğlu, “Sanayi ve üretim, kültürünün ve bir nevi tarihin temsilcisi bu yapıların anlatılması lazım. Aynı zamanda bulundukları potansiyele baktığınızda da kentin geleceğine de farklı bir boyutta hizmet etme şansına sahip” dedi.

“ÖZGÜN YAPI KORUNDU”

İmamoğlu “Binanın özgün yapısı korundu, duvarlar kendi öz haliyle karşınızda duruyor. Bunu hissetmek, buraya gelen insanlara iyi gelecek. Beyazıt ve Süleymaniye bölgesi geçmişte de aslında baktığımızda şehrin böyle entelektüel tarafını besleyen medreseleri, üniversite yapıları ve en önemli kütüphanelerin sahafların bulunduğu bir birikim merkezi. Dolayısıyla bu değerli anında bu şekilde dönüşümü hayat boyu öğrenme misyonumuzun da bir gereği olarak sanki o yolculuğu bu çağdaki bir eki olarak da düşünebiliriz bu alanı” diye konuştu.

“GENÇLERE CÖMERT OLMALIYIZ”

Gençlere kendilerini geliştirmeleri için imkan sunmakta çok cömert olmak zorunda olunduğunu vurgulayan İmamoğlu “ Aksi takdirde dünyayla yarışmayı mümkün kılamayız. Bu öğrenme ve güçlenme zeminiyle beraber onların aldığı enerjiyi ben eminim ki Beyazıt’tan bütün şehre yayabilirler. Kütüphane; üniversite kulüpleri için buluşma, söyleşi, çalışma, ortamı da sağlayacak” dedi. İstanbul'da dezavantajı bölgelerde açtıkları kütüphaneler hakkında da bilgi veren İmamoğlu, bugüne kadar İBB'nin açtığı 9 kütüphaneye mart ayı itibariyle 4 adet daha ekleneceğini açıkladı.

BARIŞ MESAJI

İmamoğlu Ukrayna'da yaşanan savaşla ilgili de şu mesajı verdi:

*Çok enteresan bir dönem yaşıyoruz. Ülkemizde birçok ana gündem var; bizi yoran, bizi üzen bizi sıkıntıya sokan birçok konu başlığı var. Ama ne yazık ki baktığınızda bunun da önüne geçen yanı başımızda bir savaşı görüyoruz.

*Savaş çok acı, içimizi yakan; Mustafa Kemal Atatürk’ün mecbur kalmadıkça yapılan savaşı cinayet diye tanımlayan sözünü bir kez daha açıkçası bize hatırlatıyor.

*Bu manada aydınlanmanın, iyi bilgilere, doğru bilgilere sahip olmanın daha dingin, daha dolgun, daha iyi düşünen berrak zihinlere sahip olmanın belki de besleyici mekanizmaları kütüphaneler. Gerçekten bu ülkede çok güzel insanlar, çok güzel sözler söylediler.

*Dünyada barışı daim kılmak adına büyük çabaya ihtiyaç var. Bunu yapmalıyız. Yaşar Kemal’in de güzel sözleri, mesajı buna ışık tutacaktır: ‘Bir; benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İki; insanın insanı sömürmesine karşı çıksın, kimse kimseyi aşağılayamasın, asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin.

*Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş, gitmiştir.

*Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar. Yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.' Büyük usta Yaşar Kemal’i gerçekten bu güzel sözleri bize miras bıraktığı için rahmetle minnetle anıyorum.”

“MEZUNU OLDUĞUM OKULA KATKI SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

İmamoğlu, konuşmasını “Mezun olduğum İstanbul Üniversitesi’nin hemen duvarının dibine böyle güzel bir eserin oluşmasına katkı sunmaktan, onun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. İstanbul Üniversitesi mezunu ve şu anda bu güzel kentin belediye başkanı olmak çok gururla, çok onurla yapılan bir hizmet ve deneyim. Beni de bu okul yetiştirdi. Kütüphaneniz sizlere hayırlı olsun” sözleriyle tamamladı.

GENÇLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Açılış kurdelesini gençlerle birlikte kesen İmamoğlu, sonrasında öğrencilerle sohbet etti. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller'in de eşlik ettiği İmamoğlu, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı, taleplerini dinledi.

112 YILLIK TARİHÇE

Kütüphane; tarih, edebiyat, siyaset bilimi, felsefe, araştırma-inceleme, sanat, bilişim, teknoloji, bilim, miras, mimarlık, tasarım alanlarında 20 bin adetlik bir arşive sahip.

150 kişilik kütüphanede; kültür sanat etkinlikleri, söyleşiler ve atölyeler de düzenlenecek. Bugün kütüphaneye dönüştürülün tarihi yapı, 1910 yılında atlı tramvaylar için ahır olarak kullanılmaya başlandı.

1914'te İstanbul'un ilk elektrikli tramvayının Karaköy-Ortaköy hattında seferlere başlamasıyla elektrikli tramvaylar için güç istasyonu olarak kullanıldı. “Beyazıt Güç İstasyonu” olarak da anılan bina, elektrikli tramvayların kullanımdan kalkması üzerine 1961 yılında troleybüsler için “kuvvet merkezi” işlevi gördü. 1984'te ise troleybüslerin İstanbul trafiğinden çekilmesiyle âtıl duruma düşerek kaderine terk edildi.

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