Ekrem İmamoğlu’ndan bayram mesajı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Bu bayram milletimize, ülkemize moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun. Bu memleket 85 milyonla beraber bir olmak için vardır. Biz de ona hizmet etmek için İstanbul'dayız" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Birlik, beraberlik mesajları veren İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Bayram sabahları hep insanın içinde bir hoşluk katar. Çoluk çocuk, onlarla buluşmak, onlara sarılmak, moral vermek…

*Bu bayram inşallah milletimize, ülkemize moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun.

*Bu memleket 85 milyonla beraber bir olmak için vardır. Biz de ona hizmet etmek için İstanbul’dayız. Umut ederim ki bütün kırılan gönüller tamir edilsin.

*İnsanların evine bolluk bereket girsin. Bütün annelere, babalara sevgi ve saygılar iletiyorum. Bütün evlatların gözlerinden büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar.

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