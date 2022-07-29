Ekrem İmamoğlu’ndan ‘çılgın proje’ göndermesi

İBB Başkanı İmamoğlu, “Halkın bütçesini, halkımızla paylaşarak anlatıyoruz. İsrafa son veriyoruz. Bir avuç insanın değil, 16 milyon insanın faydalanacağı metotlarla yönetimimizi, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çıldırmış, insanların hayatına zarar veren çılgın projelerle işimiz yok" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ, Beylikdüzü'nde yıllardır yaşanan su baskınlarını sona erdirecek atıksu, yağmursuyu ve dere ıslahı yatırımlarını tamamladı.

Projenin tamamlanması nedeniyle, Barış Mahallesi'nde açılış töreni düzenlendi. “150 Günde 150 Proje Maratonu” kapsamında düzenlenen törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı.

“39 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZLA SAĞLIKLI DİYALOG KURDUK”

32 yılının Beylikdüzü'nde geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Geçmiş zamandan bugüne, yerin üstü kadar yerin altını da burada iyi bilirim.

*Dolayısıyla o altyapı eksikliğinin bizi nasıl zora soktuğunu ve o hizmetlerin giderilmesi noktasında işlerin nasıl yavaş yürüdüğünü, belediye başkanı olunca da iş birliği yapma gayretimize rağmen, ne yazık ki karşılık bulamadığımız süreçten sonra bildiğimiz bu eksikliği hızlıca temas ettik.

*Ve bugün, neredeyse 70 kilometreye yakın atık suyu ve yağmur suyu yatırımlarıyla gerçekten çok özel bir noktaya geldiğimizi görmekteyim.

Hizmet noktasında siyasi parti ayrımı yapmadıklarına vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*39 ilçe belediye başkanımızın tamamıyla da sağlıklı diyalog kurma konusunda, çok özenli çalıştık.

*Bazı belediye başkanlarımız, yine siyasi parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, ortak iş birliğinin keyfini bize yaşattılar.

*Bunların birçoğu AK Partili. Bize, yaşadıkları zorlukları aktardılar. Yaşadıkları problemi aktardılar.

*Hemen o zorluğa, o probleme karşılık verdik, imalatını yaptık. Ve şu anda onlar da memnun. Aktardıkları bu zorluklarla yaptığımız bu işlerin açılışlarını da onlarla yapıyoruz.

“BU HİZMETLERİN SAHİBİ EKREM İMAMOĞLU DEĞİL”

Her açılışa o ilçenin belediye başkanlarını ısrarla davet ettiklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

*Çünkü bu yaptığımız hizmetlerin sahibi, Ekrem İmamoğlu değil. Bu yaptığımız hizmetlerin sahibi, ilçe belediye başkanı değil.

*Ülkemizde yapılan kamu hizmetlerinin hiçbirinin sahibi bir bakan değil, bir milletvekili değil,

*Cumhurbaşkanı da değil, hiç kimse değil; milletimiz. Sizin paranızı doğru bir biçimde kullanan yöneticiler olarak, biz, sadece görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

*Bu bakış ve bu anlayışla vatandaşlarımız, kendi konumunun farkına vardığında, yöneticileri kutsallaştırmazlar.

*Yöneticilere insan gözüyle bakarlar. Memleketin her ferdinin de bir görevi var. Yani bu, kimseye biat etmenize, boyun eğmenize, kimseyi kutsallaştırmamıza gerek duymadığımızın izahıdır. Bu bağlamda görev yapıyoruz biz.

“ALTILI MASA İLE YENİ BİR DÖNEMİN İNŞASINI BAŞLATACAĞIZ”

*Memleketimizin böyle bir güzel döneme ihtiyacı var. Bu dönemi yerelde nasıl yaşatıyorsak, Allah’ın izniyle, inşallah önümüzdeki seçimde, ülkemizin yaşadığı bütün zorluklardan, bütün sıkıntılarından, bütün problemlerinden, bütün yanlış yönetim anlayışlarından, yanlış yönetici örneklerinden kurtulması için iş birliği yapan, başta o ‘altılı masa' dediğimiz siyasi mekanizma ve tabii ki ona katkı sunacak diğer demokrat anlayışlı vatandaşlarımızın ve kurum, kuruluşların katkılarıyla yeni bir dönemin inşasını başlatacağız ve mutlak başarıya ulaştıracağız.

*Bu bize; çok daha fazla özgür, çok daha fazla özgün, çok daha fazla kabiliyetlerinizi ortaya koyma zemini, ortamı yaratacak bir memleket havası estirecek. O memleket havası, bu ülkemizin milletine iyi gelecek

“ÇILGIN PROJELERLE İŞİMİZ YOK”

Çalışmalarını “ortak akıl” ve “şeffaflık” anlayışlarıyla sürdürdüklerini belirten İmamoğlu,

şu ifadeleri kullandı:

*Halkın bütçesini, halkımızla paylaşarak anlatıyoruz. İsrafa son veriyoruz. Bir avuç insanın değil, 16 milyon insanın faydalanacağı metotlarla yönetimimizi, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

*Çıldırmış, insanların hayatına zarar veren çılgın projelerle işimiz yok. Bizim işimiz, İstanbulluların yaşam kalitesini en iyi şekilde sürdürebilecekleri alanları ve projeleri var etmek.

Bazı kesimlerin kendilerinin 3 yıllık görev dönemini, geçmiş dönemin 25 senesi ile eleştirmeye çalıştığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*3 yılı anlatırken, bizi 25 yılla kıyaslıyorlar. 3 yılı konuşurken, 25 yılda yaptıklarıyla bize cevap vermeye gayret ediyorlar.

*3 yılın etkisi, bunlara 25 yıllık geçmişi anlatmak zorunda bırakıyorsa, siz düşünün bizim 5 yılda, 10 yılda bu şehre, bu ülkeye yapacaklarımızı.

*İstanbulluya daha insanca, daha huzurlu, daha kaliteli bir yaşam hazırlıyoruz ve hazırlamaya devam edeceğiz

Törende, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP milletvekili Sibel Özdemir, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Çalık, Başa ve beraberlerindeki heyetle birlikte açılış kurdelesi kesildi.

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