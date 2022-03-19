Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbullulara uyarı: En yoğun yaşanacağı gün olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün olacağını ifade etti. İmamoğlu, kar yağışının pazar öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti mart ayında ikinci kez etkisi altına alan kar yağışı ile ilgili Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, “Karla mücadelede gördük ki İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol ve senkronize olunmadığı, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz” dedi.

İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbullulara teşekkür eden İmamoğlu şunları söyledi:

*İBB 10 bine yakın personel, 2 bin araçla sahada. Ama sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat oluştuğunda ne kadar aracınız olursa olsun ne kadar çalışanınız olursa olsun sonuca ulaşmak elbette güç.

*Bu bakımdan son iki kar yağışında ve şu an itibariyle de devam eden uyarılarımıza vatandaşlarımızın gösterdiği azami ilgi ve uyum açısından 16 milyon hemşerimize yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

*Gerçekten birlikte sorun değil tam aksine hep söylediğim gibi karın güzelliğini ve bereketini konuştuğumuz günleri yaşadık ve yaşıyoruz.

“İSTANBUL'UN BATISI VE BOĞAZ ETKİLENDİ”

Kar yağışının dün gece sabaha karşı yoğunlaştığını belirten İmamoğlu özellikle İstanbul’un batı bölgelerindeki ilçelerde yoğunluğunu arttırdığını, Boğaz'da da etkisini gösterdiğini kaydetti.

“ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN”

İstanbul'da şu an anlık yağışların etkili olduğunu ifade eden İmamoğlu şunları söyledi:

*Şu anda ekranlara baktığımızda da görebiliyorum. Bir an bir semtte güneş, pırıl pırıl bir ekran görüyorum ama bir başka bölgede de kar kendini göstermiş ve görüş mesafesi oldukça düşük bir kamera görüntüsünü görebiliyorum.

*Bu bağlamda İstanbul’un genelinde böyle anlık yağışlarla görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek yağışların olması mümkün.

*Bu bakımdan tedbirin bugün boyunca da devam etmesi gerektiğini vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmaması uyarımıza devam ediyoruz.

*Çıkmak zorunda ise de mutlaka toplu taşıma araçlarımızı kullanmasının çok kıymetli olacağının altını çizelim.

TOPLU TAŞIMADA SON DURUM

Toplu taşıma araçlarının son durumu hakkında da bilgi veren İmamoğlu “Metro seferlerimizin gece 02.00'a kadar devam ediyor. Metrobüs seferlerimiz 24 saat boyunca devam edecek. İETT, 24 saat boyunca devam edecek ve belli noktalarda ihtiyaç duyulursa da ek seferler düzenleyecek. Şehir Hatlarıyla ilgili de herhangi bir uyarı yok. Şu anda seferlerine devam etmekte. Boğaz'da rüzgarın engellediği bir süreç yok. Metrobüs 24 dört saat boyunca 5 bin 768 sefer yapacak. İETT 46 bin 635 sefer planlıyor. Vatandaşlarımızın toplu taşımayla işlerini görmeleri bizim işimizi oldukça kolaylaştıracağın duyurmuş olalım” dedi.

EVSİZLER İÇİN ÖNLEM ALINDI

İmamoğlu zor durumda kalabilecek vatandaşlar için 100 bin kumanya, 54 bin mobil malzeme hazırlandığını, mobil tuvaletlerin de belirli noktalarda hazır olacağını söyledi. 630 evsizin İBB tarafından misafir edildiğini anlatan İmamoğlu 655 noktaya sokak canlıları için mama bırakıldığını belirtti.

“PAZAR ÖĞLEDEN SONRAYA KADAR DEVAM EDECEK”

Şu an itibariyle TEM otoyolu üzerinde küçük iki kaza meydana geldiği bilgisini paylaşan İmamoğlu “Onun dışında trafikte birkaç müdahalemiz oldu” dedi. “Tedbirli olmaya devam edelim” uyarısını yineleyen İmamoğlu “Özellikle yarın (pazar)öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Bu bağlamda vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın. Belki de son yılların en fazla yağış alan mart ayı içerisindeyiz. Tabiri caizse baharın yaşanması gereken bir noktada en yoğun kar yağışı ve yağış alan bir dönemi inşallah sağlıklı bir biçimde sona erdirmiş olacağız. Yüzde 90'lara varan baraj doluluğumuzun da bu dönemin bir başka bereketi olduğunu ifade edelim. Lütfen çağrılarımıza, bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiyi göstermeye devam ediniz. Gösterdiğiniz o birlikte hareket etme duygusuna yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU SENKRONİZE ÇALIŞMA ÖRNEK OLSUN”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

*Başından beri AFAD’da olsun, AKOM'da olsun valiliğimiz ile yaptığımız istişarelerin bütün kamu kurum kuruluşlarıyla yaptığımız birlikte çalışma prensibinin ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte İstanbul’umuza ve halkımıza ispat ettiğimizi görüyorum.

*Dolayısıyla işin sahibi olan, işin içinde olan insanların bir araya geldiğinde kamu adına, devletimiz adına, milletimiz adına çözemeyeceği hiçbir sorunu yok.

*Bu senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum.

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