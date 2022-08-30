Ekrem İmamoğlu’ndan ‘teşekkür’ göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üsküdar’daki bir İSKİ açılışında Üsküdar Belediye Başkanı bana teşekkür etti. Mensubu bulunduğu siyasi partiden kendilerine tepki geldi. Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirildiği resmi törenlerin ardından “150 günde 150 proje” maratonu kapsamında yapımı tamamlanan alan Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkının açılışını yapmak üzere Üsküdar'a hareket etti.

Şehrin tarihi merkezlerinden Üsküdar'a yeni bir meydana kavuşturacak projeyi, Haziran 2019'da yüzde 40 seviyelerindeyken devralan İmamoğlu, çalışmaları hızlandırarak ilçeye ve İstanbul'a bir meydan daha kazandırdı.

Proje kapsamında; 4 Katlı 956 Araç Kapasiteli Zeminaltı Otopark, 116 Ticari Dükkan, 1 Kafeterya, 20 bin metrekare peyzaj alanı yer alıyor.

“PROJELERİN SAHİBİ MİLLET”

Açılış konuşmasında zorlu bir inşaat süreci yürütüldüğünü anlatan İmamoğlu, “Projesi yapılmış ve belli bir oranda çalışmaları başlamış bir biçimde devraldık. Bu tür hizmetlerde hiçbir zaman kısır tartışmaların içerisinde olmadık. Bugün açtığımız proje dahil yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce projenin ya da hizmetin sahibi millettir. Hiçbir siyasi parti değildir. Dolayısıyla bizler milletimizin sermayesini, milletimizin varlığını en ahlaklı bir şekilde hizmete dönüştürüp milletimizin kullanımına sunmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz” dedi.

İBB VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SÜRECİ BERABER YÜRÜTTÜ

Üsküdar Belediyesi ile işbirliğiyle projenin yürütüldüğünün ifade eden İmamoğlu, “Üsküdar Belediyesi’yle beraber çalıştık, aradaki uzlaşmazlıkları giderdik. Yanı başında Üsküdar Belediyesi’ne ait bir çarşıda belli oranda paylaşılan, belli oranda Üsküdar Belediyesi’ne bırakılan bir çarşıyla beraber otopark kısmında belediyemizin de hizmet vereceği belediyemize ait birimler ve Üsküdar Belediyesi’ne ait birimler olacak. Meydan ve otoparkın kullanımı da Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları tarafından yönetilecek ve bakımları sürecek” diye konuştu.

“TEŞEKKÜR ETMENİN AYIPLANDIĞINI İLK KEZ SON YILLARDA GÖRÜR OLDUM”

İmamoğlu konuşmasında geçtiğimiz günlerde İSKİ'nin Beylerbeyi'nden Boğaz'a atık su girişini önlemek için yapımını tamamladığı İstavroz Atık Su Tüneli'nin açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kendisine teşekkür etmesi nedeniyle gelen tepkilere de değindi.

İmamoğlu şunları söyledi:

*Burada emeği geçen kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Geçmişten bugüne hepsine yürekten teşekkür ediyoruz.

*Keşke Üsküdar Belediye Başkanımız da burada olsaydı. Ve o da burada her tarafa teşekkür edebilseydi.

*Gelemedi, katılamadı, umarım bir akşam burada beraber yürürüz ve emeği geçenlere ses verir, teşekkür ederiz.

*Teşekkür etmek kadar güzel bir şey yok. Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Nasıl ayıplanıyor? Kime ettiğinizle ayıplanıyor.

*Örneğin Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor. Gönülden teşekkür ederiz. Ben bunu başka açılışlarda da söyledim. Burada da söyleyeceğim.

*Bir açılışta Sayın Üsküdar Belediye Başkanı Üsküdar’daki bir İSKİ açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Muhtemelen o da memnun olmuştur.

*Ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı, hem İstanbul, hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur.

*Her iki tarafı da açıkçası alkışlar. Umarım bu sayın belediye başkanımız o gösterilen tepkilere aynı şekilde benim düşündüğüm biçimde tepki göstermiştir.

*Birbirimize teşekkür etmeye burası dahil umarım devam ederiz. Ben buradan kendisine sesli olarak teşekkür ediyorum. O da bir şekilde bize teşekkür eder diye de umut ediyorum.

HAREM'DEN ÜSKÜDAR’A NOSTALJİK TRAMVAY GELİYOR

Mimar Sinan Meydanı'nı yeşil alanı en üst seviyede tutan bir tasarımla ele aldıklarını belirten İmamoğlu, İstanbulluları beton görünümünden uzak bir meydan beklediğini kaydetti.

Üsküdar’ın İstanbul için de önemli buluşma noktalarından birisi haline geleceğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Üsküdar’ın işgal edilmiş ya da bir şekilde vatandaşın kullanması gerekirken kişisel kullanımlar seçimiyle kapatılmış birtakım alanlarını tekrar vatandaşlarımıza kazandırmak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz.

*Bir kısım Koruma Kurulu süreçleri devam etse de hızlıca Salacak'ın düzenlenmesine de başlayacağız.

*Arkadaşlarım bu sonbaharda oraya bazı kurulu ilgilendiren hususlar olsa da önümüzün açık olduğu kısmından işimize başlayacağız.

*Salacak’tan geçecek olan Harem'den Üsküdar’a doğru insanlarımızı taşıyacak olan nostaljik tramvayımızı da hem tasarımını bitirdik hem de imalatına başladık.

VALİDEBAĞ'I TAKİP EDİYORUM

Mimar Sinan Meydanı'na gelen İstanbulluların Validebağ Korusu ile ilgili yükselen sesleri üzerine İmamoğlu, “Süreci ben de takip ediyorum. Arkadaşlarım da inceliyor. Gerektiğinde Üsküdar Belediyesi’yle de bu anlamda irtibat kurarak sonucun olgun bir zemine bağlanmasını da orasıyla ilgili istiyorum” ifadelerini kullandı.

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