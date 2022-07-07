Ekrem Karakaya’nın ölümüne ilişkin yayın yasağı kararına Celal Ülgen’den tepki

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin yayın yasağı getirdi. Karara tepki gösteren hukukçu Celal Ülgen, "Bu durum hukuki bir gaftır" dedi.

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Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesinin ardından soruşturma tamamlanıncaya kadar, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada olaya ilişkin kişilerin, olay yerine ait görüntülerin ve her türlü haberin yasaklanmasına karar verdi. Yayın yasağı kararına ünlü hukukçu Celal Ülgen tepki gösterdi.

“KİMSE BÖYLE BİR KARAR VERME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR”

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 06.07.2022 gün ve 2022/2826 D. İş Sayılı ‘her türlü haberin’ yayınlanması yasağına ilişkin görüşlerini aktaran avukat Celal Ülgen, “Kimse ya da herhangi bir yargıç bir hukuk sisteminde böyle bir karar verme hakkına sahip değildir” dedi.

“HABER KONUSU YAPILMASI SUÇ OLUŞTURMAZ”

Ülgen, “Eğer amaç Türk Ceza Kanunu'nun 285 inci maddesinde yer alan soruşturmanın selameti ise bu yasanın 6. fıkrası bile ‘(6) Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz’ biçimindedir. O zaman siz ne yapıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ BİR GAFTIR”

Ülgen, yayın yasağıyla ilgili değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

* “Basın Kanunu ‘görsel, sosyal medya’ olarak belirtilen mecraları kapsamadığı halde kararda görsel, sosyal medyanın ve de düşünce özgürlüğü ile söz ve ifade özgürlüğünü de kapsam içine alınması fonksiyon gaspı oluşturmuştur. Bu durum hukuku bir gaftır.”

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