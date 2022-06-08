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Ekspertize götürdüğü araca boya sıçradı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt’ta aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde kaportasına boya sıçradığını fark edince çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine yumruk yumruğa saldırdı.

Yayınlanma: 10:35 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
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Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinde aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde aracının kopartasında boya olduğunu gördü.

Bu durum üzerine tepki gösteren vatandaş ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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