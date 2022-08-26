Elazığ’da Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde korku dolu anlar: Pompalı tüfekle içeri girip dehşet saçtı

Elazığ’da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde bulunan Çocuk Teslim bürosunda boşanmış iki aile arasında çıkan tartışmada, Ahmet D., eşinden ayrılan Hatice D.'nin eski kayınpederi Fikret B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kardeşi öldürülen Hatice D., “Eğer orada bir güvenlik görevlisi ya da polis olsaydı belki de bu olay yaşanmazdı" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması’ işlemlerinin, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulamada pilot iller arasında olan Elazığ'da çocuk tesliminin yapıldığı anda Hatice D.'nin kardeşi Ahmet D., Hatice D.'nin eski kayınpederi Fikret B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle, kayınpeder Fikret B. araçtan aldığı pompalı tüfekle Hatice D.’nin kardeşi Ahmet D.'yi' vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ahmet D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİK VE BASIN OLAY YERİNİ AÇIKLAMADI

Yaşanan olay sonrasında olayın geçtiği yer açıklanmazken yerel basın olayı ‘husumetli aileler arasında kavga’ diye servis etti. Elazığ Valiliği ise “İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinin yönetimi (Temizlik, Güvenlik, Bakım Onarım Hizmetleri vs.) İl Özel İdaresince yürütülmektedir. Merkezde, yürütülen faaliyetlerle orantılı olarak, 4 adet özel güvenlik görevlisiyle güvenlik hizmetleri sağlanmaktadır. Adalet Bakanlığına bağlı Çocuk Görüşme Merkezi ise durumun aciliyetine binaen geçici olarak İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi bünyesinde açılmıştır. Merkez, hizmetin niteliğine uygun olarak faaliyette bulunmaktadır. Merkez, esas hizmet binası tamamlandığında, faaliyetlerini yeni binasında yürütecektir” açıklamasında bulundu.

“MADEM ELAZIĞ'I PİLOT İL SEÇTİNİZ KEŞKE ÖNLEMDE ALSAYDINIZ”

Yaşanan olayı anlatan Hatice D. şu ifadeleri kullandı;

* “Çocuğumu eski eşimle görüştürmek için sabah abim Ahmet D. ile sabah İpekyolu Gençlik Merkezi’ne iki arabayla gittik. Abim eski kayınpederimin arabasının önünden geçerken, eski kayınpederim Fikret B.'nin sözlü taciz ve silah göstermesi üzerine aralarında kısa süreli sözlü atışma yaşandı.

* Akşam saatlerinde çocuğumu almaya gittiğimde kardeşini ve annesinin kuzeninin İpekyolu Merkezi içerisinde olan çocuk buluşturma biriminin bahçesinde vurulmuş halde gördüm.

* Ben en başından beri İpekyolu Gençlik Merkezi’ne gittiğimden bu yana burada çalışan personellerden şikayetçiyim. Çünkü o pedagoglar çocuk teslimi esnasında ‘çocuğu bırak kaç' diyebilecek kadar tecrübesiz ve bilgisizler. Ben bırakıp kaçsam çocuğumun psikolojisi nasıl olumsuz etkilenir biliyor musun?

* İpekyolu Gençlik Merkezi’yle ilgili yanlışlıklarla ve personellerle ilgili İki kez CİMER'e yazı yazdım ama herhangi bir cevap gelmedi. Buraya çocuk yerleştirme birimi kurmuşlar buraya zaten husumetli aileler gelir.

* Basında ‘güvenli olması gereken bir kurumda silahla nasıl giriliyor?' diye sorulması gerekilirken ‘iki husumetli aile arasında çıkan silahlı çatışma' diye haberleri geçtiler. Alışveriş merkezlerine girerken bile arama yapılırken gençlik merkezinde pompalı tüfekle kardeşim vuruluyor.

* Eğer orada bir güvenlik görevlisi ya da polis olsaydı belki de bu olay yaşanmazdı. Madem Elazığ'ı pilot il seçtiniz maden bizleri kobay olarak kullanıyorsunuz keşke önleminizi de alsaydınız. Ben bu olayla ilgili kurum hakkında yargı yoluna gideceğim.”

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