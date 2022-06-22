Elazığ’da depremzedeler mağdur: ‘3 senedir bir evin değeri belli olmaz mı?’

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen TOKİ, depremzedelere yaptığı evlerin fiyatlarını hala belirlemedi. Fiyat belirsizliği, konutlara yerleşen depremzedeleri de tedirgin ediyor. Depremzedelerden Ayhan Türkel, ”Bu konuda büyük bir mağduriyet içerisindeyiz. 3 senedir bir evin değeri belli olmaz mı?” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde ağır hasar aldığı gerekçesiyle evleri yıkılan hak sahipleri TOKİ tarafından yapılan yerleştirilmesine rağmen evlerin ödemeleriyle ilgili depremzedelerin mağduriyetleri devam ediyor. Merkez Mustafapaşa Mahallesindeki depremzedelerin evlerinin ödemeleriyle ilgili bilgi verilmediğini ileri süren depremzede Ayhan Türkel, milletin 180-200 metrekare evi yıkıldı yerine 2+1 ev verdiler. Ödemeler belli değil, esnafların daha dükkanları teslim edilmemiş diye kaydetti.

“EVİN DEĞERİ NEDEN YAZMIYOR”

Yeni evine girmeden önce Çevre ve Şehircilik bürosunda kağıtlar imzalatıldığı ancak maddelerle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini belirten depremzede Ayhan Türkel, şöyle konuştu:

“26 Aralık'ta evlerimize girdik. Evlerimize girmeden önce Çevre ve Şehircilik bürosundan bize birtakım kağıtlar imzalatıldı. İmzaladığımızın kağıttaki maddelerle ilgili de hiçbir bilgiye sahip değiliz. Sadece eski evimizin değeri yazıyordu ancak yeni girdiğimiz evin değeri yazmıyordu. ‘Yeni evin değeri neden yazmıyor?' diye sorduğumuzda ödemelerin daha belli olmadığını söylediler. Bizlere onlarca kağıt imzalattılar ancak evimize 6 aydır girmemize rağmen herhangi bir gelişme yok.

Geçtiğimiz aylardan Çevre ve Şehircilik Bakanı ilimize geldiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olanların ödemeleri eylül ayında başlayacağını söylemişti. Ancak haziran ayı bitecek biz halen borcumuz ne kadar olduğunu, aylık ne kadar ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bu konuda büyük bir mağduriyet içerisindeyiz. 3 senedir bir evin değeri belli olmaz mı? Deprem 24 Ocak 2020 yılında meydana geldi bir ay sonra burada inşaat yapımlarına başlandı.

Bize o dönem ki fiyatlara göre mi evlerimizi sayacaklar yoksa şuandaki ekonomik krizden kaynaklı yaşanan pahalılıktan mı bize fiyat verecekler? Bir an önce evlerimizin değerlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bir fiyat listesi var 2+1 dairelerin 550 ile 750 arası 3+1 dairelerin ise 750 ile 900 arası 18 yıl vadeyle ödeneceğine dair bir konuşması var.”

“EYLÜL'DE ÖDEMELERİMİZ BAŞLAYACAK NE ÖDEYECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ”

Evlerinin geri ödemeleri hakkında bilgi almak için AKP'li milletvekilleriyle görüştüklerini ancak somut bir cevap alamadıklarını belirten Türkel, “Ak Partili milletvekillerinin halk günü toplantılarında kendilerine bu konuyu söylediğimizde konut fiyatlarının belli olmadığını söylediler. İl başkanı da cumhurbaşkanının evlerle ilgili ağzından çıkan fiyat neyse fiyatın o olacağını söylediler. Ancak buna inancımız yok çünkü bir evin fiyatı ihaleyi yaptığınız zaman evler için belirlediğiniz bir fiyat vardır. Bu fiyata göre de evlerimizin fiyatları çoktan belli olmalıydı. Bakan beyin açıklamasına göre Eylül’de ödemelerimiz başlayacak biz hala evimizin geri ödemesinin ne kadar olacağını bilmiyoruz. Milletin 180-200 metrekare evi yıkıldı yerine 2+1 ev verdiler. Ödemeler belli değil, esnafların daha dükkanları teslim edilmemiş. Bizim 3.Etap'ta esnaflar yeni dükkanlarını alıyorlar ancak esnafın dükkanında petek yok ancak adamdan ısınma bedeli alıyorlar. Mustafapaşa Mahallesi çok tepkili o yüzden de Mustafapaşa ismini duyan hiçbir partili ve yetkili Mustafapaşa Mahallesine gelmiyor. Biz yıllarca yanlarında olduk kendilerini bekliyoruz. Gelsinler bizlere evlerimizin fiyatlarını açıklasınlar mağduriyetlerimizi gidersinler” ifadelerini kullandı.

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