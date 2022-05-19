Elazığ’da ‘Eren Abluka-11 Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da 514 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Elazığ’da ‘Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu’ başlatıldı.

Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 514 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren Abluka’ operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

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