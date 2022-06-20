Elazığ’da taksiciler, akaryakıta gelen zamları protesto etti

Elazığ’da taksiciler, son günlerde art arda akaryakıta gelen zamları protesto etti. Kent merkezindeki eski sigorta hastanesi önünden başlayarak İstasyon meydanına kadar korna çalarak giden yüzlerce taksici zamların geri çekilmesini talep etti. Vatandaşlar taksicilerin eylemlerine alkışlarla destek verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da yüzlerce taksici mazot fiyatının 30 liraya dayanmasını protesto etti. Konvoy halinde kent merkezinde tur atan taksiciler trafiği kilitleyerek zamlardan dolayı iktidara tepkilerini gösterdi. Kent merkezinde bulunan eski Sigorta hastanesi önünde başlayan taksicilerin Elazığ Garı önünde eylemleri sonlandırdı. Taksiciler “mazota indirim” sloganları attı.

“ALDIĞIMIZ KAZANCI YETİŞTİREMİYORUZ”

Elazığ Garı önünde toplanan taksiciler adına konuşan Nuri Özen, “Biz ticari taksiciler olarak akaryakıta gelen zamlardan dolayı bu eylemi gerçekleştirdik. Herhangi bir şekilde yolu kapatarak trafiği aksatacak bir şey yapmadık. Biz sadece akaryakıta gelen zamlara idarecilerin bir çare bulmasını istiyoruz, sigortalarımıza bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Artık aldığımız kazancı yetiştiremiyoruz. Sadece akaryakıtta değil, sigortada, araç parçasındaki fiyatlar konusunda devletimizin acil çözüm üretmesini istiyoruz” dedi.

“AÇIZ, AÇIZ, AÇIZ”

Mazot ve sigorta fiyatlarına gelen zamdan dolayı araçlarını sattığını belirten taksici Muhammet Koç, “Şahsıma ait iki aracım vardı iki aracımdan bir tanesini sattım. Nedeni ise sigorta pahalı, akaryakıt pahalı bu pahalılıktan dolayı yetiştiremediğim için diğer aracımı da sattım. Şuan başka bir arkadaşımın yanında günlük 130 TL'ye yevmiyeye çalışıyorum. Yakıtımız pahalı, sigortamız pahalı, araç bakımlarımız pahalı şu an açız, açız, açız… Yetiştiremiyoruz” diye konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ZORLANDIĞIMZI HATIRLAMIYORUM”

Geçen yıl 21 litre mazotu 155 liraya aldığı mazotu bu yıl 635 liraya aldığını belirten Niyazi Erdoğan, “1998 yılından bu yana bu mesleği yapıyorum ama hiçbir zaman bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Sigortalar, yakıtlar, ara. Bakımları… Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz vatandaş da mağdur araca binemiyor. Taksimetreye zam yapılmasını istemiyoruz kesinlikle sadece akaryakıta yapılan zamlarının geri alınmasını istiyoruz. Başkalarına nasıl tolerans yapılıyorsa ticari taksici esnaflarına da tolerans tanısınlar. 2021 yılının on birinci ayında 21 litre mazot almışım 155 lira geçen gün aldım 21 litre 635 TL. Buna nasıl dayanalım kemer sıka sıka bir hal olduk. Bu konuda önlem alınmıyor bir şey yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERDE ELEKTRİK ZAMLARINI PROTESTO ETMİŞTİ

Elazığ'da birkaç öncede merkeze bağlı Muratcık, Fatmalı, Pirinççi, Koruk, Dambüyük, Dallıca köylerinde pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle DSİ önüne gitmek istemişti. Ancak çiftçiler polis ve jandarma engeline takılmıştı.

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