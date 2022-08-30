Elazığ’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine AKP’liler katılmadı

Elazığ’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenine Elazığ Valisi, Belediye Başkanı ve CHP Elazığ Milletvekili katılırken AKP milletvekilleri ve il başkanının katılmaması dikkat çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü kutlandı. Çelenk bırakma ve tebriklerin kabulü sonrası belediye önünde tören geçişi düzenlendi.

Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. Binbaşı Ayhan Demirci’nin günün anlam ve önemine dair konuşması sonrası mehteran takımı ve folklor ekibi gösterisini sundu.

CHP KATILDI, AKP’LİLER KATILMADI

Programa, Vali Toraman ve Başkan Şerifoğulları’nın yanı sıra, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, 8.Kolordu Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, STK temsilcileri, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenine AKP Elazığ Milletvekilleri olan Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık ile İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın katılmadığı görüldü.

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