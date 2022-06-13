Elazığ’daki maden arama çalışmalarına mahkeme ‘dur’ dedi

Elazığ'ın Maden ilçesi Çayırköy mezralarında yerleşim yerine yakın yerlerde özel bir şirket tarafından maden arama kaynaklı yapılan dinamit patlamalarından dolayı 30 evin zarar gördüğü ve su kaynaklarının kuruduğu ileri sürülmüş ve köylüler tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Çayırköy'de Yıldızlar Holding Eti Gümüş Maden ve Bakır İşletmeleri'nce madencilik faaliyetleri kapsamında maden arama kaynaklı dinamit patlamalarının sonucunda birçok evin ve köyün su kaynaklarının zarar gördüğünü 3 kişinin ise iddia eden Çayırköy Muhtarı Emre Özdoğan, köylüler tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etmişti.

Mahkemelik olan firmanın maden çalışma faaliyetleri Elazığ 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

“EVLER HASAR ALDI, SU KAYNAKLARI KURUDU, YOLLAR ÇÖKTÜ…”

Firmanın yapmış olduğu patlatmalardan dolayı köylerin zarar gördüğünü ileri süren Çayırköy muhtarı Emre Özdoğan, SÖZCÜ'ye şu açıklamalarda bulunmuştu;

“Maden ilçemizde 2017’den beri Eti Gümüş Maden Bakır İşletmesi yukarı meydancık ile aşağı meydancık mezra arasında açık işletme yöntemiyle faaliyet göstermektedir. Yukarı meydancık mezrası 500 metre aşağı meydancık mezrasına 750 metre mesafesinde son 1 yıl içerisinde haftada 7-8 ton arası dinamitle patlatmalar yapıyorlar.

Bu patlamalar sonucunda 30 evde hasarlar oluştu. Şirkete ait 50 tonluk iş makinalarının köy grup yolunu kullanmaları nedeniyle yolun alt yapısı çöktü. 500 dönümlük arazimizin sulama amaçlı kullanılan gözelerde yapılan patlamalardan dolayı su kaynakları maden çalışması yapılan yöne doğru kaydı ve su kaynakları kurudu.”

“YAŞAM HAKKI VE MÜLKİYET HAKKI ZARAR GÖREBİLİR”

Köylüler tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunun ardından mahkemelik olan çalışmada Elazığ 2. İdare Mahkemesi kararını verdi. Karar'da, şu ifadeler kullanıldı;

“Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacıların temiz bir çevrede yaşama hakları ve mülkiyet hakları zarar görebileceğinden telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığa açık ola dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılının kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraza yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

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