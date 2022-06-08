Elazığlı esnaf: Ülke gitmiş ülke! Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa vakıflar cumhuriyeti mi?

Karakoçan ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a bir esnaf dert yanarak, “Ülke gitmiş ülke... Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa vakıflar cumhuriyeti mi?” ifadelerini kullandı.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karakoçan ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Erol’a CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Karakoçan il genel meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu ve parti yöneticileri de eşlik etti.

19 Mayıs'ta seçim startını veren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karakoçan ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Erol, ilçede büyük bir ilgiyle karşılandı.

ULAŞ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Karakoçan ilçe merkezinde yapımlarına devam eden Diyanet Kursu ve Karakoçan Merkez Cem Evi’ni ziyaret eden CHP'li vekil Gürsel Erol, ilçe müftüsü Mahmut Yiğin ve Merkez Cem Evi dedesi Hüseyin Artut’dan çalışmalarla ilgili bilgi alarak gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde vefat eden CHP Karakoçan eski Belediye Başkanı Haydar Ulaş’ın mezarını ziyaret eden Erol, Keklik köyüne giderek Haydar Ulaş'ın ailesine taziye ziyareti yaparak başsağlığı diledi. Buradan Karakoçan ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Erol, istişarelerde bulundu.

“KEPENK İNDİRME NOKTASINA GELDİK”

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden CHP'li Erol'a vatandaşlar büyük bir ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi. Son dönemlerde art arda gelen zamlardan dolayı kepenk indirme noktasına geldiklerini belirten esnaf erken seçim beklentilerinin olduklarını kaydetti.

Ziyaret esnasında bir esnaf ülkenin vakıflar tarafından yönetildiğini ve gidişatın kötü olduğunu söyleyerek, “Benim sağlığım iyi ama ülke kötü ülke. Sağlığımı ne yapacaksın bireysel olarak birisi ölebilir. Ülkede benim ailem ve çocuklarım var. Ben ölmüşüm nedir, zaten ölmüşüz. Ülke gitmiş ülke… Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa vakıflar cumhuriyeti mi? Benim dükkanım uğurlu. Önceki vekil bir kere buraya gelmedi kazanamadı ikinci defa geldi burada oturdu milletvekili oldu bu sefer herhalde hükümeti alacaksınız” dedi.

CHP’li Gürsel Erol ise, “Sen hiç merak etme ilk seçimde eski sisteme geri döneceğiz. Hadi inşallah. Kendinize iyi bakın sağlınız önemli bizim için. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız. Hepimiz emek vererek başaracağız” diyerek destek istedi.

“MORALİMİZİ BOZMAYACAĞIZ, UMUDUMUZU YİTİRMEYECEĞİZ”

Karakoçan ziyareti sonrasında açıklama yapan CHP'li Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:

* “Seçim çalışmalarınız kapsamında bugün ilimizin güzide ilçelerinden biri olan Karakoçan ilçesindeyiz. Vatandaşlarımız sağ olsunlar bizlere büyük bir ilgi gösterdiler. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Karakoçan ilçemizde de görüştüğümüz vatandaşlarımız genellikle ekonomik krizden ve ay sonunu getirmemekten dolayı şikayetçi.

* Vatandaşlarımız zamlardan dolayı evine bir şey alamazken esnaf ise son zamlardan dolayı malzeme alamayacak duruma gelmiştir. İlçenin en büyük probleminin işsizlik olduğu vatandaşların iş bulma umuduyla ilçeyi terk ederek sanayi kentlerine göç etmelerinin ilçenin en büyük sorunlarından biri olduğunu gördük.

* Sorunlar var, sıkıntılar var, ama çözüm yolları da var. Moralimizi bozmayacağız, umudumuzu yitirmeyeceğiz. İlçelerimizdeki bu sorun ve sıkıntıları dinlemeye, çözüm önerilerimizi gerek mecliste gerekse kamuoyunda her zaman dile getirmeye devam edeceğim.

* Ülkemiz için temel sorun her alanda adaletin olmaması, üreticinin desteklenmemesi. Biz bu sorunların hepsini hemşehrilerimizle birlikte çözeceğiz.”