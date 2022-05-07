Elbistan Santrali zehir saçtı… CHP’li vekil tepki gösterdi: Hani filtre takılmıştı?

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin bacasından çevreye simsiyah duman ve kül saçılmasına tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Hani filtre takılmıştı? Tek derdiniz para” dedi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin ve Elbistan’da filtresiz bacadan çıkan küllerin ilçede yaşayan yaklaşık 250 bin insana zehir saçtığını belirterek, “Bu nedenle başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklardan ölen sayısı her geçen yıl daha da artıyor” dedi.

Afşin Elbistan Santrali'nin filtresiz çalışması nedeniyle kışın ilçede dünyanın hiçbir yerinde olmayan ‘Siyah Kar' yağdığını fabrikanın belirten Öztunç, konuyu gündeme getirmesinin ardından santralin en geç 1 Ocak 2021 tarihinde filtreli olarak çalışacağı açıklamasının yapıldığını hatırlattı.

Aradan geçen süreye rağmen fabrikanın çevre zehir saçmaya devam ettiğini belirten CHP Milletvekili Öztunç, önceki gün santralin A Ünitesi'nin bacasından çekilen simsiyah dumanın çıktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Afşin Elbistan Termik Santrali'nde birkaç gün önce çekilmiş görüntü. Han filtre takılmıştı? Hani santral kül saçmıyordu? Afşin, Elbistan ve bölgede yaşayan insanlar umurunuzda değil. Tek derdiniz para. AKP, memlekete he daim kötülük yapıyor” yorumunu yaptı.

BİR TEPKİ DE DEVA PARTİSİ’NDEN

Aynı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ise, “Yöre halkı bu filtresiz bacalardan çıkan zehirli dumanın karıştığı havayı solumak zorunda kalıyor. Nasıl sağlıklı kalabilir insan? Yazık, günah değil mi sesini duyuramayan, çaresiz insanlara” şeklinde tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan Bakan Koca'ya istifa çağrısı