Elektriği kesilen aile: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP Manisa İl başkanlığı, bir aydır elektriği kesilen Özden ailesini ziyaret etti. Geçimini badanacılık yaparak sağlayan 5 çocuk babası Nihat Özen, bir aydır elektriğini kesik olduğunu ve CHP’nin desteğiyle elektriğini açtırdığını belirterek, “AKP’li olmadığımız için yardım alamadık. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylüyorum, bana bunları yaşatan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

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Zamları protesto etmek için faturası ödemeyen ve oturduğu binadaki şalteri indirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi toplumun birçok kesimi tarafından olumlu karşılık bulurken, partinin yereldeki temsilcileri ise kentlerindeki elektriği kesilen vatandaşları ziyaret ederek destek olmaya çalışıyor.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, bir aydır elektriği kesik olan Özden ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinleyerek aileye destek oldu.

“YAKLAŞIK BİR AY ELEKTRİĞİMİZ KESİK YAŞADIK”

Badanacılık yaparak evini geçindirmeye çalışan 5 çocuk babası Nihat Özden, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı CHP'lilere anlattı.

Yaklaşık bir ay boyunca elektriksiz kaldıklarını ifade eden Nihat Özden yaşadığı sıkıntıyı şu cümlelerle dile getirdi:

“Evde çalıştırdığım bir televizyon ve bir dolabı var. Geçtiğimiz bir ay önce gelen 450 liralık elektrik faturasını ödeyemediğim için elektriklerim kesildi. Bir ay boyunca yeni doğum yapmış eşim, bebeğim ve çocuklarımla birlikte elektriksiz evde oturduk.

Yardım alabilmek için birçok yere başvurdum. Bir çok kuruma gittim. Ancak hiçbir yerden ses çıkmadı. En son çare olarak CHP'ye başvurdum. Hem CHP İl Başkanı Semih Balaban'a hem de CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak'a çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde elektriğimi ödeyip açtırdık.”

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Konuşmasında devlet yardımlarından yararlanamadıklarını ifade eden Nihat Özden tepkisini şöyle ifade etti:

“Kaymakamlığa gittim, sosyal yardımlaşmaya gittim, ben beş çocuk babasıyım, bunu da söyledim ama yine de yardım vermeyi reddettiler. Yardımlar bizim gibi ihtiyaç sahibi ailelere yapılmıyor sanırım. Galiba AKP'li olmadığımız için yardım alamadık.

Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylüyorum, bana bunları yaşatan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kaç yaşıma geldim bugüne kadar bir kafeye gidip çay dahi içmişliğim yok. Toplumda gerçekten ihtiyaç sahibi insanların yaşadıklarını görmeyen iktidara hakkımı helal etmiyorum.”

“HÜKÜMET TERCİHİNİ BEŞLİ ÇETEDEN YANA KULLANIYOR”

Gerçekleştirilen ziyaretten sonra açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, her geçen gün derinleşen ekonomik krizin yaşattığı olumsuzlukları halkın içine inerek daha net bir şekilde öğrendiklerini ifade etti.

CHP'li Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biz iktidar gibi ekonomik sıkıntıları saraylardan görmüyoruz. Yaşanan ekonomik krizin derin izlerini, halkın yaşadığı sıkıntıyı gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşımızı dinleyerek daha net bir şekilde görüyoruz. Çünkü biz halkın partisiyiz.

Vatandaş artık karnını doyurmanın derdinde. Bu nedenle ne elektrik, ne de doğalgaz faturasını ödeyebiliyor. Biliyoruz ki derinleşen ekonomik krizin tek sebebi pandemi değil, yönetenler bir tercih yaptı ve bu tercihlerini vatandaşlarından yana değil beşli çeteden yana kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar.

Bugün zor durumda olan binlerce vatandaşımız var. Bizler elimizden geldiğince vatandaşlarımızla dayanışma içinde oluyoruz. Ancak bir hak olan sosyal yardımların adil dağıtılmadığı da Türkiye'nin bir gerçeği.”

“TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE HAZIRIZ”

CHP'li Balaban açıklamasının son kısmında hükümete seslenerek cümlelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “AKP hükümetine sesleniyorum, elektriği kesilen, beslenme konusunda sıkıntı yaşayan, üzerine giyecek bir kıyafet, ayağına giyecek bir ayakkabı dahi alamayan binlerce vatandaşımızın hakkını yandaşlara, beşli çetelere yedirmekten vazgeçin. Geçilmeyen yollara, kullanılmayan havaalanlarına garanti vereceğinize vatandaşlarımıza insanca yaşamanın garantisi verin. Yapmayacaklar biliyoruz, ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, CHP iktidarında tüm bu sorunlara çözümleri sunacak kadrolarımız hazır. Türkiye'nin sorunlarını çözmek için hazırız.”