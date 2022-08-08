Abone Ol

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, 4’üncü kattan düşüp öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi Bülent Aslan (46), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 16:22 - 08 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, 4’üncü kattan düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak’taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın dış cephesinde çalışan Bülent Aslan’ın elindeki metal profil, elektrik hattına değdi.

Elektrik akımına kapılan Aslan, 4’üncü kattan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Alanya'da elektrik çarpınca denize düşen adam hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Alanya'da elektrik çarpınca denize düşen adam hayatını kaybetti Gaziantep'te avukat, iş merkezinde elektrik akımına kapılarak öldü İlginizi Çekebilir Gaziantep'te avukat, iş merkezinde elektrik akımına kapılarak öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya Avukat Gaziantep Kocaeli Sağlık