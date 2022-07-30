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Elif’i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş

Üsküdar'da 32 yaşındaki Elif Güneş'in katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Yayınlanma: 16:31 - 30 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Üsküdar’da son görüşmeye çağırdığı Elif Güneş’i otomobil içinde vuran Koray Gülbar, yaralı kadını hastaneye bırakıp kaçmıştı.

O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Koray Gülbar’ın yaralı Elif Güneş’i tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu görülüyor.

Elif Güneş

Bu sırada bilincinin kapalı olduğu belirtilen Elif Güneş’e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırgan hızla kaçtı.

Polisin Kadıköy’de yakaladığı saldırgan adliyeye götürülürken “İnsan sevdiğini öldürmez. Kaza oldu” diye bağırmıştı. Koray Gülbar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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