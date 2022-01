‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim… Vicdan azabı çekiyorum!’

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a, AKP iktidarından dert yanan vatandaş, "Diyorum, keşke elim kırılsaydı da bu partiye oy vermeseydim. Bunlarda hiç mi utanma yüzü yok. Milletin kanını emdiler, yeter artık..." diye konuştu.

Orhan BOZKURT

İYİ Parti Erzurm İl Başkanı Melih Kırpınar, Karayazı ilçesi ziyareti sırasında AKP hükümetini eleştiren bir vatandaşın isyanı karşısında donup kaldı.

“ELİM KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİM…VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM”

Vatandaşın,”Biz ne yiyiyoruz. Kuru ekmek bulamıyoruz. Bunu yapanlar artık utansınlar. Yeter bu kadar olur. Ben kendimde o partiye oy vermişim. Ama oy verdiğim için şimdi kendi kendimi lanetliyorum. Keşke elim kırılsaydıda bu partiye oy vermeseydim, bu kadar vicdan azabı çekmeseydim. Daha yeter, yeter milletin kanını emdiler. Bunlarda hiç mi utanma yüzü yok. Bunlar hiç mi dert dinlemiyor…” diye konuştu.

Vatandaşın AKP isyanını sosyal medya hesabından, “Erzurum Karayazı İlçemiz, köylü Mehmet Salih amcamız diyor ki: AKP'ye oy verdim diye vicdan azabı hissediyorum…” notu ile paylaşan İYİ Parti Erzurm İl başkanı Melih Kırkpınar, AKP hükümetinin algı ve karalama politikalarının halkta karşılığı olmadığını belirtti.

“VATANDAŞ İSYAN EDİYOR… SANDIK TEK ÇÖZÜM”

Kırkpınar, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “Yandaş medya ve iktidar partilerinin söylemlerine baktığımızda her şey mükemmel, her şey yerli yerinde. Çarşı pazara çıktığımızda ise tablonun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Vatandaş artık isyan ediyor. Bu kötü gidişata dur demek için sandık tek çözüm. Kendi istikbalini her şeyden üstün tutan zihniyet bunu böyle bilsin. Çaldığımız kapılarda, dert anlatan değil dert dinleyen taraf olmaya devam edeceğiz.” dedi.

