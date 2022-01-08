Ellerinde döner bıçaklarıyla gezen Suriyeliler sınır dışı edilecek

Adana’da ellerinde kılıç ve sopalarla gezdikleri görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Suriyelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Adana Valiliği, gözaltına alınan şahısların ülkelerine geri gönderilmek üzere işlem başlatıldığını açıkladı.

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Sosyal medyada yayın yapan Suriyeli sığınmacının paylaştığı videoda Adana'nın Yemişli Mahallesi(köyünde) yüzleri maskeli Suriyeli grubun ellerinde silah, sopa ve döner bıçaklarıyla yürüyüş yaptığı, video büyük tepki gördü.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri de görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçti ve yerleri belirlenen şüphelilerden 8’i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Valiliği’nin olaya ilişkin yapılan açıklamada

“İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişlerdir.“ denildi.

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