Emekçiye Destek ödülü SÖZCÜ’ye verildi

Büro İş Sendikası’nın 6. Genel Kurulu Ankara Kent Otel’de yapıldı. Genel kurulda, sendikal faaliyetlere destek veren kişi ve kurumlara ödülleri verildi. SÖZCÜ de ‘emekçilere verdiği destekten’ dolayı ödül aldı.

Sözcü Ankara

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Ankara Haber Merkezi'nde foto muhabiri olarak çalışan Yavuz Alatan, ödülünü Büro İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi'den aldı.

BUNU UNUTMAYIZ

Hamzaçebi, Alatan'a ödülünü verdikten sonra şunları söyledi: “Sözcü Gazetesi her zaman emekçilerin yanında oldu. Yavuz Alatan ezilen sömürülen, haksızlığa uğrayan emekçilerin güçlü sesine her zaman yanımızda durarak ve haberleştirerek destek verdi. Bu katkıyı ödüllendirmek istedik. Sözcü gazetesi kadar hiçbir medya kuruluşu etkinliklerimizi takip etmedi. Bunu unutmamız mümkün değil.”