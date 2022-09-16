Emekli vatandaştan geçim tepkisi: ‘Bu 5 TL’yi AKP’ye gönderiyorum’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretler kapsamında Elazığ’a gitti. Babacan’ın konuşması sırasında emekli bir vatandaş cebindeki 5 lirayı çıkartarak “Başkanım ihtiyacı varsa AKP’ye gönderiyorum bunu. Emekli maaşı 3 bin 500 lira bu parayı da AKP’ye iade ediyorum, alıp yesin bunu" diyerek AKP’ye tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, STK toplantısı ve esnaf ziyaretleri kapsamında bugün Elazığ'a gitti. İlk olarak basın mensuplarıyla toplantı gerçekleştiren Babacan, Cuma namazını İzzetpaşa Camii'nde kıldı.

Cuma namazının ardından esnaf ziyaretleri yapan Ali Babacan'a vatandaşlardan yoğun ilgi vardı. Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlara hitaben konuşan Babacan, AKP'nin Merkez bankasında döviz bırakmadığını şimdi ise swapla borç almak için ülkeleri kapı kapı gezdiği kaydetti.

“TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİMİNDE DEVA PARTİSİ ASLİ AKTÖR OLACAK”

Ülkeyi adım adım gezdiklerini ve sorunları yerinde teşhir ettiklerini belirten DEVA Partisi lideri Ali Babacan, şunları söyledi:

* “Vatandaşlarımızı dinliyoruz arkasından her soru için her sıkıntı için çözüm üretiyoruz. Cebimizde güvenin ve çözümün anahtarlarıyla dolaşıyoruz. İnanın bütün bu sıkıntıları aşacağız. Şu anda yaşadığımız ne var ne kadar sorun varsa bunların sebebi sadece ve sadece kötü yönetim var.

* Ülkemiz kötü yönetiliyor ama inşallah dürüst ve ehil kadroların işbaşına gelmesiyle beraber istişarenin tekrar başlamasıyla beraber seçimlerin ardından yepyeni bir sayfa açacağız.

* Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi de bugünden ilan ediyoruz. 12 tane eylem planı açıkladık her alanda kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ilk 180 ve ilk 360 günde neler yapacağımızı tek tek açıklıyoruz. Öyle bol keseden vaatlerle de vatandaşlarımızın karşısına çıkmıyoruz.

* Hepsinin hesabını yapıyoruz hesabını kitabını yapmadığımız hiçbir konuda da söz vermiyoruz. Bu şekilde Türkiye'nin sorunlarını çözmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden yarının Türkiye'sinin mimarları inşallah bizler olacağız.

* Türkiye'nin değişiminde DEVA Partisi asli aktör olacak. Ülkemizde işler değişmeye başladığında bu değişimin kazananı bir telefon bile kendilerine lüks görülen gençler olacak, kazanan evlatlarına harçlık veremediği için sessiz sesiz ağlayan analar olacak, kazanan tarlasına gübre dökemeyen çiftçi olacak.

* Kazanan siftah yapamayan, elektrik faturasını ödeyemeyen, evine çorba parası götüremeyen esnafımız olacak. Demokrasiyle birlikte hukuk kazanacak hukuk devleti kazanacak böylece devlette yuvalanmış çetelerde bağımsız ve tarafsız yargıyla karşı karşıya kalacak hak yerini bulacak.”

“205 MİLYAR DOLAR ERİTİLDİ BU ÜLKENİN MERKEZ BANKASI REZERVİNDEN”

Türk lirasının her geçen gün eridiğini belirten Babacan şu ifadeleri kullandı;

* Geçen sene 8 lira olan dolar bugün 18 liraya çıkmış. A'den z'ye bu ülkede her şeye zam geldi. Bununda asıl sebebi bu hükümetin döviz kurunu patlatması. Diyorlar ki ‘ dünyanın her yerinde enflasyon var' Ukrayna-Rusya içerisinde orada enflasyon yüzde 15-20'lerde.

* Avrupa ve Amerika'da ne kadar yüzde 7-8, Asya'da yüzde 2-3 oranlarında. Diyorlar ki ‘benzin, mazot arttı çünkü petrol arttı. Petrol fiyatları neydi 70 dolardı 90 ile 100 dolar arasına çıktı. 6-7 lira olan benzinin mazotun 9-10 lira olması gerekiyor. Merkez Bankası’nda döviz bırakmadılar hiç acımadan arka taraftan cayır cayır sattılar.

* Merkez Bankası’nda kayıp 130 milyar dolar vardı 2019'dan 2020'ye kadar daha pandemi başlamadan satmaya başlamışlardı onu çok sonradan gördük ki para yok. Yetmedi 60 milyar dolar swapla borç aldılar başka ülkeden kapı kapı dolaştılar.

* 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörü olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirliklerini burada devlet töreniyle karşıladılar Cemal Kaşıkçı cinayetinin organizasyonu olmakla suçladıkları Suudi Arabistan'ı mavi halılarla karşıladılar gördük bunların hepsini. Niye ‘acaba para gelecek mi?' diye. Peki, gelen parayı ne yaptılar? Swapla gelen 60 milyar dolar ne oldu onu da arka kapıdan boşaltılar.

* 130 milyar doların üzerine bu senenin başından itibaren 75 milyar dolar daha sattılar ve 205 milyar dolar eritildi bu ülkenin merkez bankası rezervinden. Bunu gizli saklı yapıyorlar arka kapıdan yapıyorlar doğru hesaptan kaçar mı?

* Yaptığın iş doğruysa neden açık yapmıyorsun niye şeffaf bir şekilde yapmıyorsun da gizli saklı bir şekilde yapıyorsun? Biz artık 130 milyar dolar nerede diye sormayacağız 205 milyar dolar nerede diye soracağız. Bizim dönemde satılan döviz miktarı 8 milyar dolardır onu da merkez bankası anında ilan etmiştir başka türlü bu iş olmaz.”

EMEKLİ VATANDAŞTAN AKP'YE ‘GEÇİM' TEPKİSİ

Ali Babacan'ın konuşması sırasında cebinden 5 TL çıkartan emekli bir vatandaş Babacan'ın bulunduğu sahneye giderek, “Başkanım ihtiyacı varsa AKP'ye gönderiyorum bunu. Emekli maaşı 3 bin 500 lira bu parayı da AKP'ye iade ediyorum alıp yesin bunu' diyerek AKP'ye tepki gösterdi. Babacan ise “Onlar dışarıdan swap alıyorlar” diyerek cevap verdi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamların gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* “TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 80 çarşıya pazara giden herkes görüyor ki enflasyon bu ülkede en az yüzde 100'e çıkmış. Asgari ücretlinin maaşını, emeklinin maaşını resmi enflasyon kadar arttır de ki, ‘işte zam verdim' Sen yüzde 80 zammı verdin ama hesap ortada 100 liralık maaş 180 oldu peki fiyatlar ne oldu 100 liralık fiyat 300 lira oldu.

* Rakamlar ortada kimse bu gerçeği gizleyemez. TÜİK'e siz ne açıklatırsanız açıklatın bu millet inanmaz. Biz 130 milyar doları fark ettiğimizde uyardık duymadılar ‘yapmayın bu milletin alın teri, bu para kara gün için' dedik ama dinlemediler. Miras yedi gibi her şeyi mahvettiler. Ülkenin geleceğini borca batırdılar. Alışkanlık oldu aynı madde bağımlılığı gibi arkadan döviz satmaya alıştı bunlar. Gizli saklı iş yapmaya alıştılar.”

İlginizi Çekebilir 30 milyon emekli açlık sınırında