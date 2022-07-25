‘Emekliyim, çalışıyorum, çok zor durumdayım’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan'a 2 bin 500 lira maaş aldığını ve geçinemediğini söyleyen bir vatandaş, "Ben emekliyim, çalışıyorum. Çok zor durumdayım" diyerek isyan etti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

“ÇOK ZOR DURUMDAYIM”

Babacan’a derdini anlatan bir vatandaş geçinmekte zorlandığını belirterek, “Çocuğumu eş dost sağolsun yardımda bulunarak okutuyoruz. Zor durumdayız. Bir zamanlar trenin siz de başındaydınız. Ama yalandan, dolandan….Lütfen geldiğinizde böyle yapmayalım. 2 bin 500 lira maaş ile yani zor… Şu halime bak hele. Ben emekliyim, çalışıyorum. Çok zor durumdayım.” diyerek dert yandı.

“BÜTÜN DENGELERİ BOZDULAR”

Babacan ise, “Bütün dengeleri bozdular. Şimdi ne yapıyorlar? Önce fiyatlar şişiyor, artıyor. Önce bir kepçeyle alıyorlar. Ondan sonra kaşıkla zam veriyorlar. Ne kadar zam verseler işe yaramıyor. Bütün dengeler bozuldu. Çabuk düzelir inşallah.” sözleriyle vatandaşa cevap verdi.

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