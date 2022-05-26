Emlakçıdaki komisyon tartışmasında bir kişi vuruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir emlakçıda komisyon nedeni ile çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki bir emlak ve gayrimenkul şirketinde çıkan alacak verecek davasında sözlü tartışma önce tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü ardından bir kişi silahla yaralandı.

Tartışmada S.K. adlı kişi A.B. yi kalçasından vurdu. Yaralanan A.B. vatandaşların çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.B. nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise S.K.’yı tabancası ile birlikte gözaltına alarak sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olaya bir evin satışından alınacak komisyon nedeni ile çıkan tartışmanın neden olduğu iddia edildi.

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