Emniyet müdürü çiftin kazada ölen oğulları defnedildi
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek’in oğlu Buğra Petek’in kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarptı. Kazada 17 yaşındaki Buğra Petek, hayatını kaybetti.
Cenaze namazına Petek’in ailesi, akrabaları, arkadaşları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve emniyet mensupları katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi’nin kıldırdığı namazın ardından Petek’in cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. (AA-DHA)