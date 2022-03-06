Emniyetten Twitter’da ‘yağ fiyatları’ operasyonu: Çok sayıda hesap hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada "Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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Yağ fiyatları konusunda sosyal paylaşım ağı Twitter’da paylaşımlar yapılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) konuyla ilgili bir açıklama geldi.

45 hesap hakkında işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

* Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır.

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