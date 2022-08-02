20 yıldır Erdoğan’a oy veren vatandaş isyan etti: Artık Tayyipçi değilim

İTO verilerine göre, İstanbul'da tüketici enflasyonu temmuzda yıllık yüzde 99,1 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 20 yıldır Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı desteklediğini dile getiren bir yurttaş, ""Ben 20 senedir 'Tayyipçiydim', bu sene Tayyip'ten vazgeçtim. Yarın seçim olsa Erdoğan'a asla oy vermem. Bu hayat pahalılığı böyle devam ederse sonumuz hiç iyi değil" diye konuştu.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Temmuz'a ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı.

Buna göre, perakende fiyatları yansıtan ve 2022 Haziran ayında yüzde 4,03 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2022 Temmuz ayında yüzde 4,09 oranında yükseldi.

İstanbul'da tüketici enflasyonu Temmuz’da yıllık bazda ise yüzde 99,1 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İstanbul'da yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 94,19 artmıştı.

Bu konuda İstanbul Eminönü’nde vatandaşlara mikrofon uzattık, “İstanbul Ticaret Odası’na göre yüzde 99.1’le İstanbul’da son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşıldı. Sizce ekonomi yönetimi başarılı mı, bu sorunu çözebilir mi?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“TÜRKİYE’DE ENFLASYON YÜZDE 250-300”

Turan Çapraz: “İstanbul Ticaret Odası halt etmiş…. Ben eski bankacıyım, esnafım, Türkiye’de enflasyon yüzde 250-300. Zenginler için fırsat, fakirler için de kepazelik. Orta kesim bitti. Bundan daha kötüsü olmaz. Hiçbir zaman da olmadı. Vatandaşlar mutlu gözüküyor ama miraslarımızı yiyoruz. Onlar da bitince artık ne yapacağımızı bilmiyorum.

(Sizce bu enflasyon sorununu çözebilir mi iktidar?)

Çözme şansı yok. Zaten çözmek de istemez. Daha da kötü yapar.

(Niçin?)

Cep meselesi var bunlarda.”

“ORTA DİREKT BİTTİ”

Birdal Bilen: “Başarılı bulmuyorum, çözemez.

(Neden?)

Enflasyonu önlemek apayrı bir konu. Baştakiler bunu hiçbir şekilde kaale almıyor. Bunun için de çözmesi mümkün değil.

(Vatandaş olarak siz ne kadar enflasyon hissediyorsunuz?)

Yüzde 200. Eskiden orta direk vardı, o bitti artık. Zirve var, bir de aşağısı var.

(Neden bu hale geldik sizce?)

Başımızdakiler yüzünden.

“FABRİKALARI KAPATIP YERİNE SAÇMA SAPAN ŞEYLER YAPIYORUZ”

Emre Keleşoğlu: “Kesinlikle başarılı bulmuyorum. Enflasyon sorunu İstanbul’a özgü bir şey değil. Türkiye genelinde bir sorun. Başarılı bulmuyorum, olabileceklerini de sanmıyorum. Normalde yapılması gereken üretim, bir ülkede üretim olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz. Biz fabrikaları kapatıp yerine saçma sapan şeyler yapıyoruz. Kamu harcamaları çok fazla. Kamusal harcamalarımız çok fazla olduğu için yeteri kadar üretime yönelemiyoruz. Gelişmekte olan ülke değil de, gerilemekte olan ülke doğru gidiyoruz.

(Çarşıda, pazarda hissettiğiniz enflasyon oranı nedir?)

Çok fazla. Yüzde 100. Geçen aylarda 6 liraya aldığımız şeyi şu an 12 liraya alıyoruz. Ben Erzurumluyum, her sene İstanbul’a geliyorum, geçen sene 1000 lira alıyorsam yanıma, bu sene 2000 almam gerekiyor.

“BUGÜN ALDIĞIMI YARIN NEDEN ALAMIYORUM?”

Hacer Keleş: “Bence asla çözemez. Bu hayat pahalılığı böyle devam ederse sonumuz hiç iyi değil. Biz emekliyiz, geçinemiyoruz.

(Sizce bu hayat pahalılığının sorumlusu kim?)

Tayyip. Ben 20 senedir ‘Tayyipçiydim’, bu sene Tayyip’ten vazgeçtim. Markete gidiyorum, ertesi gün gittiğimde bir bakıyorum zam gelmiş. Niye bugün aldığımı yarın alamıyorum? Ben 5 senedir buraya gelmiyordum, geldiğimiz zaman döner yiyorduk; bugün sadece simit alabildim.

(Pahalı olduğu için mi alamadınız?)

Evet.

(Yarın seçim olsa Erdoğan’a oy verir misiniz?)

Asla.

“BAŞTAKİLER BİZİ BU HALE GETİRDİ”

Ali Kılıç: “Maalesef bu sorunun üstesinden gelemezler. Hiç kimse düzeltemez. Ancak bu iktidar giderse düzelir. Baştakiler bizi bu hale getirdiler.”

“ÜLKEYİ 20 SENEDİR KILIÇDAROĞLU YÖNETİYOR SANKİ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hep yalan konuşuyorlar. Onların başarılı olma şansı da yok bundan sonra. Nasıl olacaklar ki? Ülkeyi 20 senedir sanki Kılıçdaroğlu yönetiyor.”

“HER ŞEY GAYET GÜZEL”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Benim gördüğüm hiçbir sıkıntı yok, her şey gayet güzel.

(Alım gücünüzden memnun musunuz?)

Memnunum. Ben gençliğimde çok çalıştım. Şimdi her şeyim var, hiç sıkıntı çekmiyorum.

(Gençler ne durumda şu an sizin gözünüzde?)

Gençler de benim yaptığımı yapsınlar. Çalışsınlar, sıksınlar… Ondan sonra ileride sıkıntı çekmezler. Allah sağlık, sıhhat versin, herkes çalışsın. Boş laf yok…

(İktidarın ekonomi yönetimini beğeniyor musunuz?)

Cumhurbaşkanı’nın bir kabahati yok ki… Karşıtlar uğraşıyor. O maaşlara zam yaptıkça onu sevmeyen karşıtlar şey yapıyorlar…

(Dış güçler mi?)

Başta onlar. Onun peşinden karşıtlar geliyor. ‘Altılı ganyan’, altta bir tane daha yedi…”

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