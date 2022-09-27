Engelli kadın avukata meslektaşından hakaret mesajı

Adana Barosu’na kayıtlı avukat Güven Özdemir’in, hakaret içeren mesajı arkadaşı yerine yanlışlıkla kadın meslektaşına gönderilince büyük ayıp ortaya çıktı.

Mehmet SERBES

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Adana Barosu'na kayıtlı avukat Güven Özdemir'in hesabından, geçirdiği bir kaza sonrası engelli kalan kadın avukata yanlışlıkla gönderildiği düşünülen ve ağır hakaret ile ayıp ifadeler içeren mesaj yargıya taşındı. Kendi fotoğrafının altına yazılan ayıp ifadeleri görünce şok geçiren kadın avukat A.B.E,hem savcılığa hem de Adana Barosu'na başvuruda bulundu.

Aynı zamanda CHP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi de olan avukat Güven Özdemir, geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan kadın avukat meslektaşının fotoğrafının altına “Lan engelli ha bu, seversin tekerlekli sandalyede” yazılı mesajı bir arkadaşı yerine yanlışlıkla A.B.E.'ye gönderdi. Gece gelen mesajı alınca şok olan avukat A.B.E. sabah derhal Adana Cumhuriyet Savcılığı'na “hakaret” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda da Adana Barosu'na gereken soruşturmanın yapılması için başvurdu.

” YANLIŞLIKLA BANA GÖNDERMİŞ”

Avukat A.B.E., meslektaşı Güven Özdemir’i hiç tanımadığını belirterek, “Kendisiyle hiçbir tanışıklığım yoktur. Bu ağır hakaret içeren mesajları görünce çok üzüldüm. Neden böyle bir şey yapmış, kime gönderecekmiş bilmiyorum. Fakat sanırım bir arkadaşına göndermek istediği mesajı yanlışlıkla bana göndermiş. Kendisi hakkında hem savcılığa hem de Baro'ya başvurdum. CHP Adana İl yönetimine de şikayette bulundum. Sanırım onlar da partiden ihraç etmişler” dedi.

“SOSYAL MEDYAMI BAŞKALARI DA KULLANIYOR!” GEREKÇESİ

Öte yandan avukat Güven Özdemir ise mesajın kendi hesabından atıldığını doğruladı ancak kendisinin atmadığını ileri sürerek, “Benin sosyal medya hesabımı başka kullananlar da var. Fakat kimin attığını öğrenemedim. Bu olay üzerine parti zarar görmesin diye il yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettim” dedi.

İSTİFA ETTİ, İHRACI DA GÜNDEMDE

CHP Adana İl Başkanlığınca, yönetim kurulu üyesi Güven Özdemir'in partiden ihracına yönelik soruşturma başlatıldığı da kaydedildi. Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz ise, A.B.E.'nin başvurusunu değerlendirdiklerini ve avukat Güven Özdemir'ile ilgili gerekli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

MEZUN OLDUĞU GÜN KAZA GEÇİRİP TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM KALMIŞ

Öte yandan olayın altından bir de dram ortaya çıktı. Adana Barosu'na kayıtlı avukat A.B.E., mezun olduğu gün Gaziantep'ten gelirken trafik kazası geçirdiğini ve üç yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirtti. Uzun süre tedavi gören A.B.E., fizik tedavisinin halen sürdüğünü ve yeniden ayağa kalkacağı günler için mücadele ettiğini belirtti.

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