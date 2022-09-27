Engelli vatandaş açlığa mahkum

Engelli vatandaşlar da açlık sınırının altında yaşıyor. İstihdam oranının düşük olması durumu daha da zorlaştırıyor.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Engelli Şerafettin Hasanoğlu ve Aysun Karaemir, yaşadıkları geçim mücadelesini SÖZCÜ WEB TV'ye anlattı.

Hasanoğlu, “Emekli olmama rağmen faturalarımı ödeyemiyorum'' dedi. Karaemir ise “Açlık derecesinde yaşıyoruz. Aylardır ev kirasını ödeyemeyen, borçla mutfak giderlerini karşılamaya çalışan arkadaşlarımız var'' dedi.

Aktif Görme Engelliler Derneğinin Genel Başkanı da olan Şerafettin Hasanoğlu, ‘'Geçen yıl kafelerde bir çayı 3 liraya içerken bugün 15 lira oldu. 1840 civarında maaş alan engelli vatandaş nasıl geçinsin? Ev kirasını bile ödeyemez. 10 milyona yakın tüm engelli vatandaşlar, asgari ücret seviyesinde maaş almalı.'' dedi.

Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği ve Türk Kızılayı’nda görev yapan Aysun Karaemir de şunları söyledi:

“Açlık derecesinde yaşayan, aylardır ev kirasını ödeyemeyen, borç ile mutfak giderlerini karşılamaya çalışan arkadaşlarımız var. Engelli maaşı 1840 lira ve engelli bakım aylığı da 3336 lira. Buna da kriter getirilerek maaşları kesilen arkadaşlarımız çok büyük zorluklar yaşıyor. Kamuda engelli istihdamı yüzde 3'den yüzde 6'ya çıkarılmalı. 200 bine yakın arkadaşımız atama bekliyor. Bunlar arasında ben de dahil olmak üzere yüksek puan alan arkadaşlarımız var.”

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