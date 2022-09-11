Engelliye verdikleri yürüteci ‘Derneğe gelmiyorsun’ deyip geri aldılar

Muğla’nın Milas ilçesinde engelli bireye verilen yürüteç ‘Derneğe gidip gelmiyorsun” diyerek geri alınması tepki çekti. 1999 depreminde ailesinin tamamını kaybeden 72 yaşındaki Sabahattin Akışlı "Bu nasıl dernek bu nasıl anlayış, yürüyecek durumda değilim, derneğe nasıl gidip geleyim?" dedi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 1999 yılındaki Gölcük depreminde ailesinin tamamını yitiren 72 yaşındaki Sabahattin Akışlı kendisine geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Temmuz ayında engelli olması nedeniyle verilen yürütecin dernek yöneticileri tarafından çıkan sözlü tartışmaların ardından “madem derneğe gidip gelmiyorsun, ihtiyacında yoktur, yürüteci geri ver” denmesinin ardından yürüteci geri verdiğini belirterek duruma isyan etti.

“DERNEĞE GELMİYORSUN DİYEREK YÜRÜTECİ GERİ İSTEDİLER”

Akışlı yaptığı açıklamada “Ayaklarımdan hastayım bastonla yürüyemiyorum, dernek bir iyilik yapmıştı, yürüteç vermişti, şimdi derneğe gelmiyorsun diyerek, geri istediler, bu nasıl dernek nasıl bir anlayış, bende yürüteci geri vermek zorunda kaldım” diye konuştu.

“DERNEK BAŞKANI: İDDİALARI ASILSIZ”

SÖZCÜ'ye açıklama yapan dernek başkanı Hüsnü Tevşi ise “Ben 2,5 yıldır dernek başkanıyım. Sabahattin amcayı iyi tanıyorum, derneğe birkaç kez gelmiş dernek üyeleri ile tartışmış, ardından zaten benim yürütece ihtiyacım yok deyince bende söyleyin o zaman geri versin, başka bir engelli bireyimize verelim o yararlansın, dedim.

Konu tamamen yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay. Birde benimde engelli çocuğum var, böyle bir şeyi düşünmemiz mümkün değil. Sabahattin amcanın maddi ve manevi her türlü yardımına koşarız. Şu anda dernek yönetimi ile toplandı halindeyiz yazın konu ile ilgili çok geniş kapsamlı açıklama yapacağız.

Çünkü engelli bireylere yardım etmeye çalışırken konu çok farklı yerlere çekilerek iyi niyet istismar ediliyor. Sabahattin amcada niye böyle bir açıklama yaptı anlayabilmiş değiliz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Engelli gencin tek pedallı yarış bisikletini çaldılar