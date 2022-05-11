Engin Özkoç: Doğacak zarar vatandaşın sırtından karşılanacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut paketini eleştirerek, "Bu pakette, alt ve orta gelirli vatandaşa dair bir müjde yok. Tam tersi; paket kamu bankaları aracılığıyla uygulanacak. Yani düşük faiz nedeniyle doğacak zarar, Hazine’den, vatandaşın sırtından karşılanacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşa döviz bozdurma çağrısı yaptığını, teşvikler ve yasaklarla süreci zorladığını ifade ederek, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erdoğan, önceki gün de döviz ve altın bozdurulmasına katkı sağlayacak diye bir müjde açıkladı. 2018’den yana bu teşvikler ve çağrılar bitmiyor. Erdoğan ilk kez 2018’de vatandaşlara seslendi. Dedi ki: ‘Yastığınızın altındaki altınları, dövizleri çıkartın, bozdurun'. Vatandaş ne yaptı? ‘Ya, Türkiye Cumhuriyeti’nin başındaki adam eğer böyle diyorsa vatan için, millet için bu yapılır' dedi. (Bir vatandaşın fotoğrafını göstererek) Bak vatandaşın bir elinde 5-10 lira, doları bozdurmuş, diğer elinde belgesi var. Yastığının altında, üstelik de kötü gün diye sakladığı dövizi bozdurmuş; bir elinde belgesini tutuyor, bir elinde 15-20 lirası. Şimdi ben bu milletin, bu fedakarlığına karşı televizyon kameralarının içine baka baka Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Sahi Erdoğan, sen kaç doları bozdurdun bugüne kadar? Sakın kalkıp da ‘benim dolarım yok ki' deme. Eğer şöyle dersen – sende yalan çok ya-: ‘Ya ben zaten dolarlarımı bozdurdum, benimki Türk Lirası’nda duruyor diyorsan' bak, vatandaş belgesini gösteriyor. Sen de çıkar, belgeni göster.”

“MAN ADASINDAN GELEN MİLYONLARCA DOLAR, BOZDURULDU MU?”-

“Man Adası ile ilgili Yargıtay kararını verdi, belgeler doğru dedi. İşte belge elimde… Bak, o belgeye göre oğlun Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin doları cebine indirmiş. Enişten, hani darbe girişiminde seni uyaran enişten Ziya İlgen, 1 milyon 250 bin doları cebine indirmiş. Dünürün Osman Ketenci, 1 milyon doları cebine indirmiş. Kardeşin Mustafa Erdoğan, 2 milyon 500 bin doları cebine indirmiş. Sen millete çağrıda bulundun ya; dünürün, oğlun, damadın, müdürün, enişten, dolarlarını bozdurdular mı? Buradan sesleniyorum. Dolarlarını bozdurdularsa, belgeleri ellerinde var mı göstersinler. Milyonlarca dolar ihale verdiğin 5’li çeten dolarlarını bozdurdu mu? 2-3 maaş alan saray bürokratların dolarlarını bozdurdu mu?”

“RUSYA VE UKRAYNA'DA BİLE PARA, LİRAMIZ KADAR DEĞER KAYBETMEDİ”

Doların 15 liranın üzerine çıktığını, TL'deki değer düşüşünün önüne geçilemediğini belirten Özkoç, özetle şunları söyledi:

“Türk lirası neden bu kadar değer kaybediyor? Türkiye’de savaş mı var? Türkiye’de afet mi var? Türkiye’de olağanüstü yaşanan bir durum mu var? Savaşta olan Rusya ve Ukrayna’daki durum nedir, ona bakalım. 24 Şubat’ta Rusya Ukrayna’ya saldırdı. Rus parası ruble, önce biraz sarsıldı. 1 dolar, 133 rubleyi gördü. Ambargolara ve savaşa, FED’in faiz artırımına rağmen toparlandı. 1 dolar, bugün 67.9 ruble. Ukrayna’da savaşın başında 1 dolar, 29.7 Ukrayna Grivna’sıydı; bugün 29.2 Grivna. Peki biz? 24 Şubat’ta 1 dolar, 13.7 liraydı; bugün 1 dolar, 15 lirayı aştı. Türkiye’ye saldıran var mı? Savaş var mı, afet var mı, iç savaş var mı? Türkiye’de neden Türk Lirası değer kaybediyor? Bunun tek nedeni var: Kendini ekonomist sayan Erdoğan'ın yanlış politikaları.”

“KONUT PAKETİNDE, ALT VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞ YOK”

Özkoç, Erdoğan'ın yanlış politikalarının bir avuç zengine yaradığını, bedeli milyonlarca vatandaşın ödediğini belirterek, önceki gün açıklanan Konut Paketi'ne işaret etti:

“Dünyanın hiçbir yerinde kredi düşürülerek konut fiyatları aşağı çekilmemiştir. Bu mümkün değil, aynı faiz düşürülerek enflasyonun aşağıya çekilmeyeceği gibi… Erdoğan’ın müjdesi her paket gibi bir avuç zengini kapsıyor. 1 milyon kredi çekip, aylık 14 bin lira para ödeyecek kaç kişi tanıyorsunuz? Vatandaş et alamıyor, süt alamıyor, ekmek alamıyor. Vatandaş akşama eve nasıl gideceğini bilemiyor. Peki, bu paket kime yarayacak? Bir; müteahhitlere, iki; parası olup yatırım yapmak isteyen zenginlere yarayacak. Bu pakette, alt ve orta gelirli vatandaşa dair bir müjde yok. Tam tersi; paket kamu bankaları aracılığıyla uygulanacak. Yani düşük faiz nedeniyle doğacak zarar, Hazine'den, vatandaşın sırtından karşılanacak.”

“TL, NEBATİ'NİN DİP DEDİĞİ YERDEN DE DÜŞTÜ”

Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “Türk Lirası dibi gördük daha fazla düşmek” şeklindeki sözlerini anımsatarak, düşüşün sürdüğünü, doların 15 liranın üzerini gördüğünü söyledi. Özkoç, şunları kaydetti:

“Yılın ilk iki ayında, kapı komşumuz Bulgaristan’dan 238 bin Bulgar, Türkiye sınırları içerisine girip alışveriş yaptı. Neden? Kendi paraları açısından değer kaybeden Türk Lirası nedeniyle Türkiye onlar için alışveriş cennetine dönüştü. Hatırlayın yıllar öncesini; insanlarımız Bulgaristan'a gidip, alışveriş yaparlardı. Neden? O zaman Türk Lirası daha değerliydi. Şimdi yer değiştirdik. Komşu ülkeler için alışveriş cennetine dönen Türkiye, topraklarını da harcıyor. Topraklarını dolar karşılığında, vatandaşlık için satan bir ülke haline geldik. Dünyada vatandaşlık hakkını en ucuza satan 3-4 ülkeden biriyiz.”

ÇELİK'E CEVAP: “SİZ, KAŞIKÇI'NIN KATİLLERİNİ TESLİM ETTİNİZ, İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ!”

Sığınmacılar konusuna da değinen Özkoç, AKP'nin bu konuda da “iki yüzlü” davrandığını söyledi ve özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“2 yıl önce Yunanistan sınır kapısına binlerce sığınmacı dayandı. Pazarlık konusu yapıldığı için, ‘bize para vermiyorsunuz' diye sığınmacıları serbest bıraktık dediler.… Ya siz parayı vermediler diye sığınmacılara sınır kapılarını açtınız, Akdeniz’in karanlık sularında, sınır bölgelerinde kurşunlara hedef haline getirdiniz ve ölümlere neden oldunuz. Şimdi Ömer Çelik diyor ki: ‘Biz sığınmacıları katillere teslim etmeyiz'. Ben de diyorum ki Ömer Çelik’e: Siz, Kaşıkçı'nın katillerini teslim ettiniz. Kaşıkçı'yı öldürdüğünü bildiğiniz katillerin, elini kolunu sallayarak Türkiye’den gitmesine, mağdurların ve masumların katledilmesine göz yumdunuz. Sonra da açılan davayı, Suudi Arabistan’a devrettiniz. Siz, Türkiye’nin adalet açısından egemenliğini başka bir ülkeye teslim ettiniz. Şimdi gerçekten bunu tüm dünyaya ve bize inandırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bana sorarsanız siz inandırıcı değilsiniz, siz samimi değilsiniz. Her politikanız böyle, her yaptığınız böyle. Türkiye’de huzur olsun istemiyorsunuz, insanlar nefes alsın istemiyorsunuz. “

“İNSANA, MÜZİĞE, GÜLMEYE DÜŞMAN MISINIZ?”

Eskişehir'de, festival ve etkinliklerin Valilik eliyle yasaklanması kararına da değinen Özkoç, “Eskişehir’de festivaller yapılacak; Eskişehir’de şarkılar, türküler söylenecek. Vali demiş ki: ‘Hayır bunu yapamazsınız.' Gerekçesi şu: ‘Başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayiş korunmasıyla şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi.' Festivalde ne şiddet çıkacak? Yani siz bundan sonra Türkiye’de bütün festivalleri yasaklayacak mısınız? Bütün konserleri yasaklayacak mısınız? Yani ‘dışarıya insanlar çıkmasın, çıkarlarsa asayiş bozulur' diye insanları evde mi tutacaksınız? Siz müziğe düşman mısınız? Siz insana düşman mısınız? Siz huzura düşman mısınız? Siz gülmeye düşman mısınız?” şeklinde konuştu.

ÖZKOÇ, TEHDİDE MEVLANA'NIN DİZELERİYLE YANIT: KORKMUYORUZ

MHP'li bir ilçe başkanının elinde Zülfikar kılıçla sosyal medya üzerinden kendisini tehdit etmesine ilişkin soruya Özkoç, Mevlana'nın dizeleriyle yanıt verdi. Özkoç, “Mevlana şöyle demiş: ‘Tut ki Ali’nin Zülfikar’ı sana miras kaldı. Ali’nin yüreği sende olmadıktan gayrı, Zülfikar ne işe yarar?'. Biz, bu yola çıktığımız günden beri tehditlerden çekinmiyoruz ve korkmuyoruz. Allah’a verilecek bir can borcumuz var, vakti geldiği zaman onu da veririz” şeklinde konuştu.

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