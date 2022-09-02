Ensesinden vurulmuştu, kan davasına kurban gitmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta ensesinden tabanca ile vurulduktan sonra sahildeki ormanlık alana atılan 20 yaşındaki Kenan Uzunay’ın kan davasına kurban gittiği belirtildi. Cinayetle ilgili 3 ilde operasyon yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 ay önce çalışmaya gelen ancak geçtiğimiz hafta Güvercinlik Mahallesi Gökçeler Mevkii'ndeki ormanlık alanda tatilciler tarafından ensesinden vurulmuş olarak bulunun 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın katil zanlılarının yakalandığı belirtildi.

Bodrum'da 20 yaşındaki Kenan Uzunay’ın başından silahla vurulmuş halde ormanlık alanda ölü bulunması olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Turgutreis Mahallesi'ndeki bir inşaatta akrabaları ile birlikte çalışan ve cinayetten bir gün önce birilerinin çağırdığı telefon ile Güvercinlik'e gittiği belirlenen Uzunay'dan daha sonra haber alınamadığı öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI

Olayın ardından güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada Kenan Uzunay'ın halen cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişiyi keserle başına vurarak öldürdüğü, olayın kan davasına dönüştüğü belirtildi.

3 İLDE OPERASYON YAPILDI 5 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan soruşturma sonucu cinayete karıştıkları belirlenen kişilerin yakalanması için İzmir, Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlükleri ile irtibat kurularak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.D. ve F.K. İzmir'de, N.C. Isparta'da, Y.E. ve S.C. ise Burdur’da gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kenan Uzunay Ağrı’nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

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