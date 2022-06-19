Erbakan’dan borç ve faiz uyarısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Borç ve faiz ekonomisi çıkmaz sokaktır. Çözüm üretimdedir, çözüm ihracattadır, çözüm milli kaynak paketlerini hareket geçirmektedir" dedi.

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Uşak İl Başkanlığı 2inci Olağan Kongresine katıldı. Burada konuşan Erbakan, “Milli görüş coşkusunu, milli görüş heyecanını bütün Türkiye’de yeniden yaşatma vakti gelmiştir. Milli görüşün kurtuluş müjdesini, milli görüşün sesini, nefesini, herkese her haneye ulaştırma vakti gelmiştir” diye konuştu.

“BAHARI BAŞLATAN ÇİÇEK YENİDEN REFAH PARTİSİ OLACAKTIR”

Necmettin Erbakan’ın ‘Her bahar bir çiçekle başlar’ sözünü hatırlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “94 şahlanışının, 95 şahlanışının heyecanını yeniden yaşama vakti gelmiştir. Bu heyecanı yeniden, yeniden refah olarak yaşatacağız. Erbakan hocamız ne diyordu; ‘Baharı başlatan çiçek, bir çiçekle bahar olmaz, ama her bahar bir çiçekle başlar’ işte Erbakan hocamız o baharı başlatan çiçek olmuş. Nasıl birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Erbakan hocamız olmuşsa, ikinci 40 yılda da baharı başlatan çiçek Yeniden Refah Partisi olacaktır. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Refah gelecek yüzler gülecek” ifadesini kullandı.

“BORÇ VE FAİZ EKONOMİSİ ÇIKMAZ SOKAKTIR”

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Erbakan, şunları söyledi;

*Faizi düşürmemiz lazım diyenler, bugün vatandaşa yüzde 90 faiz vermeyi teklif eder hale gelmiştir. Bunun diğer manası, ne kadar çaresizlik içerisinde olduklarını, paraya ne kadar sıkıştıklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

*Yüzde 8,65 faizle dolar borçlandıkları yetmedi, şimdi yıllık yüzde 90 faizle TL borçlanmanın peşinde dolaşıyorlar. Milli görüş olarak daha ne kadar söyleyeceğiz. Borç ve faiz ekonomisi çıkmaz sokaktır.

*Çözüm üretimdedir, çözüm ihracattadır, çözüm milli kaynak paketlerini hareket geçirmektedir. Çözüm milli görüştedir. (DHA)

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