Erdoğan, 20 yıl sonra cemevini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki muharrem ayı iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti.
Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
Bu ziyaret Erdoğan’ın yaklaşık 20 yıllık iktidarı döneminde ilk cemevi ziyareti oldu. AA