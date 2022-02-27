Erdoğan: 2023’te sandıkları yine patlatacaklar

AKP'nin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Bakan Soylu, partililerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak canlı bağlantı ile mesajını iletti. Erzurumlulara seslenen Erdoğan, "2023 için dadaşlardan beklentimiz her zaman olduğu gibi çok farklı bir coşku ile sandıkları patlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Orhan BOZKURT

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AKP Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partililerin isteği üzerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

ERDOĞAN: 2023’TE DADAŞLAR SANDIKLARI YİNE PATLATACAKLAR

Partililere telefon aracılığıyla seslenerek Miraç Kandillerini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dadaşların 2023’de desteklerini beklediklerini ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi;

*Miraç Gecesinde sizlerle buluşmak bizim için ayrı bir mutluluk. Geleceğimiz aydınlık olsun. Miraç Kandilinin sevgililer sevgilisi peygamberimizin şefaatine bizleri nail eylesin.

*İnanıyorum ki dadaşlar bugün müstesna bir günü birlikte yaşıyorlar. 2023 için dadaşlardan beklentimiz her zaman olduğu gibi çok farklı bir coşku ile sandıkları patlatacaktır.

*Şimdiden ben sadece Erzurum’dakilerden değil Türkiye genelindeki dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet ve farklı bir coşku bekliyorum.

*Onun için ‘durmak yok yola devam’ derken sadece Erzurum değil Türkiye’nin genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentim olduğunu duyurmak istiyorum.

“6’NIZ DEĞİL, 6 BİNİNİZ BİR AYAYA GELSENİZ DE…”

Erdoğan’ın telefon mesajından sonra partililere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Şubatta bir araya gelecek olan muhalefetteki 6 lideri eleştirdi.

Soylu, “Kılıçdaroğlu ancak büyükelçilere mektup yazar. Türkiye’yi şikayet eder. Şehit ailelerine hakaret edenlere sahip çıkar. Son yaptığı bir numara daha var. 28 Şubat ittifakı oluşturmak. Gözümüze batıra batıra 28 Şubatta 6’sı bir araya geliyor. 6’nız değil, 600’ünüz değil, 6 bininiz bir araya gelse tırnak içeresinde söylüyorum büyükelçileri peşinize taksanız 6 bin değil 60 bin bir araya gelseniz 28 Şubatın masumiyeti ve bu insanların mağduriyeti sizi çarpar” diye konuştu.

“TEZKEREYE HAYIR OYU VERENLERE BU MİLLET ÇERIKLARINI TERS GİYDİRECEK”

İçişleri Bakanı Soylu, “Tezkereye oy vermeyenlerin arkasında bulunan ağababalarına millet çarıklarını ters giydirecek. Ana muhalefet çıkıyor tezkereye hayır diyorlar. Unutacağımızı mı sandınız. O kadronun tamamı neden hayır diyor. Orada bir terör devleti kurulsun istiyorlar. Bu talimatı ağababaları verdi. Şimdi yine ağababalarının eteklerinde dolanıyorlar. Bilgiyle söylüyorum, zanla söylemiyorum. Dikkatli olun bu işi tezgahlayanlar bu millet size çarıklarınızı ters giydirecek. Tezkereye hayır oyunu mecliste verenler bunun hesabını millet size soracak” dedi.

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