Erdoğan 27 Mayıs’ın yıldönümünde 15 Temmuz’u hatırlattı

27 Mayıs darbesinin 62. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'u hatırlatarak "Bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen “Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor” temalı anma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– İsimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu rahmetle yad ediyorum. Düzmece mahkemelerle bu yeri utanç ve zulüm adasına çevirenleri de burada lanetle anıyorum.

– Milletimiz Yassıada zulmüne imza atanları da asla affetmeyecektir. Yassıada milletimiz tarafından yıllarca Yaslıada olarak adlandırılmıştır. Burada işlenen hukuk cinayetleri insanımızın zihninde çok derin yaralar açmışlardır. Bu adanın seçilmişler için tehdit kaynağı olarak hafızalara kazınmasını istemişlerdir. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı 27 Mayıs’tan beri Yassıada demoklesin kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti.

O FOTOĞRAF BİZİM DE ÖNÜMÜZE KONDU

– Menderes’in idam sehpasındaki o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Yassıada’nın karanlık gölgesi on yıllar boyunca sivil siyasetin önünden hiç kalkmadı. O fotoğraf bizim de önümüze kondu.

SİYASETÇİ MÜSVEDDELERİ

– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan itibaren millet iradesine çöreklenmiş çevrelerin tehditlerine maruz kaldık. O fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik. “Sonu Menderes’e benzemesin” diyerek aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddelerini gördük.

ŞANTAJLARA ASLA BOYUN EĞMEDİK

– Ellerinin altında ne kadar yılan, hain varsa hepsini üzerimize saldılar. Hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik. 15 Temmuz’da daveti yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Orada telefonla yaptığımız anonsla 10 binler Atatürk Havalimanı’na geldi. Bay Kemal ise FETÖ’nün oradaki düzenlenmesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti.

ALÇAKLARA TESLİM ETMEDİK

– Biz milletimizle birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birine imza attık. Bay Kemal gibiler Milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvesiyle içerek izledi. Darbe gecesinden önce ‘Tankın üzerine ilk ben çıkarım’ diyordu. Tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP’nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ’cü alçaklara teslim etmedik.

– Bu adam şu anda da aynı mı? Aynı. Açıklamalar 15 Temmuz gecesi gibi. Bay Kemal’in kimlerle ne pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacak. Temmuz’da Başbakan olacağım diyenlerin foyaları ortaya dökülecek.