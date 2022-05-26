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Erdoğan, ABD’li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü.

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Erdoğan, ABD’li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi. (DHA)

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