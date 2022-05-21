Erdoğan, Akşener’i hedef aldı: Bu millet haddini bildirecektir, bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alarak, "Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamit’e saygısızlık kim? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik kolları tarafından Adana'da düzenlenen ve 81 ilden yüzlerce araçla getirilenlerle dolan Yeni Adana Stadyumundaki Gençlik Şöleni'ne katıldı. Erdoğan, stadın içine girmeden önce stadın dışında bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğa, “Bizim siyasetimizde tahrik, gençleri sokağa dökmek yok” dedi.

Konuşmasına “Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim” diye başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

*Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz. Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terketmeyeceğiz. Bu vatanı kavgadan medet umanlara bırakmayacağız.

*Bizim siyasetimizde tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti öfkeyi husumeti körükleyen değil sevgiyi hoşgörüyü kardeşliği kucaklaşmayı öne çıkaran bir geleneğin mensuplarıyız.

“15 TEMMUZ'DAKİ GİBİ GÖĞSÜMÜZÜ TANKLARA SİPER EDERİZ”

*Bugün buraya sadece kucaklaşmaya değil raf ömrü tükenmiş milleti bölmeye çalışan siyaset simsarlarına cevap vermek için de geldim. Türkiye'yi kimsenin bölemeyeceğini haykırmaya geldim. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık.

*Emperyalistlere teslim etmeyeceğiz, gerekirse 15 Temmuz gecesi gibi göğsümüzü tanklara, silahlara siper edeceğiz ama istiklalimize leke sürdürmeyeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak koruyacak ve kollayacağız. 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bileceğiz.

*Türkiye olarak her alanda önder, öncü ve lider olabilmemiz için bu kardeşlik ikliminin korunmasına ihtiyaç var. Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm dünyanın gıptayla baktığı yer haline getirebilmek için sizlere ihtiyacımız var.

ERDOĞAN’A RAP ŞARKI BESTELENDİ

Yeni Adana Stadyumundaki Gençlik Şöleni, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra , aralarında çeşitli olaylarda şehit düşen AKP üyelerinin de resimlerinin bulunduğu afişin tribünlerde açılmasıyla başladı. Bu sırada 33 bin 543 kişilik Yeni Adana Stadyumunda ses ve ışık oyunlarıyla görsel şölen gerçekleştirildi. Görsel şölene, Erdoğan için özel olarak bestelenen rap şarkı eşlik etti.

“YÜREĞİNİZ YETİYORSA BUYURUN GELİN!”

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'a değindikten sonra, Cumhurbaşkanın önünde siper olacaklarını belirterek “Yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin karşınıza çıkacak ilk gençlik Ak Gençlik'tir. “ dedi.

MERAL AKŞENER'İ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Sultan Abdülhamit hakkındaki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i eleştirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamit'e saygısızlık kim? Ve o altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamit'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular, ne oldu bunlara da Sultan Abdülhamit'e laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum.”

“BİZ 70 YIL SONRASININ TÜRKİYE'SİNİ KONUŞUYORUZ”

“Karşımda Teknofest gençliğini görüyorum” diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi;

*Sizlerle 2023 seçimlerine yürüyoruz. Zeka, azim, iman sizde. Biz bu hedefleri belirlerken eldeki imkanları değil karşımdaki gençlere güveniyorduk. 2023 hedeflerimizin arifesine geldik.

*Türkiye gelecek asra uzayda söz sahibi ülkelerden olacaktır. Biz 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Bizim gençliğimiz Ayasofya' ibadete açılsın, başörtüsüne özgürlük sloganlarıyla geçti.

*Şimdi Ayasoyfa ibadete açık mı açık, başörtüsüne özgürlük geldi mi geldi. 30 yaş sınırdı önce 25 yaşa sonra 18 yaşa indirdik. 18 yaş Türkiye'de seçme ve seçilme yaşıdır. Şimdi sizlerin parlamentoya girme hakkı var bunu biz sağladık.

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