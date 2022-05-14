Erdoğan, Aliyev’i havalimanından uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından Aliyev'in uçağı saat 19.30'da havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı da saat 20.00'de havalimanından kalkış yaptı.

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Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra birlikte bir otelde çalışma yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, burada görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından konuk Cumhurbaşkanı Aliyev’i havalimanından uğurladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uçağı saat 19.30’da havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı da saat 20.00’de havalimanından kalkış yaptı. (DHA)

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