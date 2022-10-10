Erdoğan: Doğalgaz çıkardığımız anda tadına doyum olmaz

Uluslararası iktisatçılarla toplantı yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her geçen gün daha iyiye gittiğini savundu. Erdoğan, alım gücü her geçen gün düşen vatandaşa yine Karadeniz'deki doğalgaz rezervinden örnek verdi: Çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz.

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Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 83’ü geçti. Dolar 18.50, Euro 18.00’in üzerinde seyrediyor. Bir ekmek 5 TL’ye satılırken, kombilerin çalışmadığı eylül ayında bile vatandaşa en düşük doğalgaz faturası 100 TL geldi.

Bugün 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin daha iyiye gittiğini savunarak, şunları söyledi:

– Uluslararası iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar: “Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye’nin geleceği aydınlık.” Biz de dedik ki: “Bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyız.”

ESKİDEN SONDAJ GEMİMİZ YOKTU

– Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Hele hele, inşallah, şöyle bu yıl sonu, önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz’den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz.

– Bizim bir zamanlar öyle sondaj gemimiz falan yoktu. Ama şimdi 2 sismik araştırma gemisi, 5 sondaj gemimiz var. Bütün sondaj gemilerimiz 12 bin metreye kadar çalışma yapabiliyor. Bunlar artık bizim. Uygun rakamlarla bunları aldık. Bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları yapılıyor. Gerek sismik araştırmalarla gerek sondajla doğalgazda da petrolde de imkanlarımızı bu sularda bulacağız.

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