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Erdoğan, Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi.

Yayınlanma: 08:52 - 06 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Erdoğan, Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen konser anısına İtalyan Başbakan Draghi’ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı’nın notlarının olduğu tabloyu hediye etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın özel konseri izleyenlerden büyük beğeni aldı. (DHA)

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