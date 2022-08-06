Erdoğan: Ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimilerinin ülkeyi felakete sürükleyecek akıl dışı söylemlerine rağmen ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Şirketlerimizi üretime, ticarete istihdama devam etmeleri noktasında teşvik ettik" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi’nde düzenlenen “Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar” ödül töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

“EKONOMİDE BAŞARILI BİR İMTİHAN VERDİK”

“Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan, milli sanayinizi inşa etmeden ne ekonomik ne de siyasi anlamda özgürlüğünüzü tesis edebilirsiniz. Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar doğurursa, teknoloji ve üretimde de dışa bağımlılık da benzer riskler oluşturur. Corona virüs sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur.

Dünyanın en zengin ülkeleri bile sağlık çalışanları ve vatandaşları için maske bulamadığı, asgari sağlık hizmetlerini sunmakta zorlandığı günler yaşadı. Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle birçok yerde üretim aylarca kırılma noktasına geldi. Hastanelerden, marketlerden, sanayi sitelerinden yansıyan görüntüleri hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Türkiye olarak bu sancılı süreçte sağlıkla birlikte ekonomide de başarılı bir imtihan verdik.

Kimilerinin ülkeyi felakete sürükleyecek akıl dışı söylemlerine rağmen ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Şirketlerimizi üretime, ticarete istihdama devam etmeleri noktasında teşvik ettik. Türk firmaları hükümetimizin bu teşvikleri sayesinde yurt içinde ve yurt dışında başarı çıtasını sürekli yukarı taşıdılar. Ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz.”

“GIDA VE ENERJİ KRİZİNİN KONUŞULDUĞU BİR DÖNEMDE BİZ OLDUKÇA RAHATIZ”

“Dün malum Soçi'deydim. Döndüğümde akşam televizyon ekranlarında Rusya'dan gelen kruvaziyer gemisinin Trabzon'a yanaşmasını gördüm, iftihar ettim. Düşünün Trabzon Limanına artık turistler, kruvaziyer gemisiyle geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli işgücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı giderek parlıyor.

Küresel ölçekte gıda ve enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah'a şükür biz oldukça rahatız. İşbirliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Emtia fiyatlarındaki ani ve aşırı yükselişin sebep olduğu piyasa dengesizliklerini yakından takip ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla, enflasyon sebebiyle vatandaşımızın ve iş dünyamızın sırtına binecek yükü hafifletecek birçok adım attık, atmayı da sürdürüyoruz.”

“BU ÜLKE TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDU”

“Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırım miktarlarında keskin bir artış yaşanıyor. 2023 için öngördüğümüz yatırım rakamlarını 2 öncesinden büyük bir farkla geçtik. 2020 yılında Türkiye’deki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar sadece 148 milyon dolar iken 2021 yılında 1.5 milyon doları aştı. Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe Avrupa’da en fazla yatırım alan ülke oldu.

Çoğu kendi imkanlarımızla yerli ve milli helikopterlerimizi, roket ve mühimmatlarımızı, eğitim uçaklarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, hava savunma sistemlerimizi tasarladık, geliştirdik ve ürettik.

Bazıları bu başarıları görmezden gelse de 20 yılda yapılanların ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu biliyorum. Az önce bakanımız tüfeklerden bahsetti. Bırak tüfeği, ne tüfeği bu ülke toplu iğne üretemiyordu toplu iğne. Bugün dünyada insansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA’ları geliyor. Önce İHA ile başladı ardından SİHA şimdi AKINCI.”

KPSS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada, “FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık” dedi.

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