‘Erdoğan emir veriyor, TÜİK vatandaşın cebini zorla boşaltıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pazartesi günü TÜİK milyonlarca memurun ve emeklinin kaderini belirleyecek. TÜİK ile Saray’ın iş birliği “bozacı ile şıracının” hikâyesine dönmüş durumda. Hani derler ya bozacının şahidi şıracı diye, ülkede yangın yerine dönmüşken Erdoğan yangını gizlemek için TÜİK’i devreye sokuyor. Yoksulun emeğine, ekmeğine TÜİK eliyle el koyuyor. Erdoğan emir veriyor TÜİK vatandaşın cebini zorla boşaltıyor" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun birlikte parti çalışmaları kapsamında Tokat'a gitti.

İl ve parti örgütü ziyaretlerinin ardından CHP Tokat İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP'li Ağbaba, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“ERDOĞAN EMİR VERİYOR, TÜİK VATANDAŞIN CEBİNİ ZORLA BOŞALTIYOR”

“Pazartesi günü TÜİK milyonlarca memurun ve emeklinin kaderini belirleyecek. TÜİK ile Saray'ın iş birliği “bozacı ile şıracının” hikâyesine dönmüş durumda. Hani derler ya bozacının şahidi şıracı diye, ülkede yangın yerine dönmüşken Erdoğan yangını gizlemek için TÜİK'i devreye sokuyor. Yoksulun emeğine, ekmeğine TÜİK eliyle el koyuyor. Erdoğan emir veriyor TÜİK vatandaşın cebini zorla boşaltıyor. TÜİK ileride ne yazık ki istatistik kurumu değil emekçileri tüketen kurum olarak anılacak. Gerçek enflasyonu gizleyen TÜİK geçen ay 20 yıldır açıkladığı madde sepetini kaldırdı. İktidar yetkilileri pazartesi günü TÜİK 6 aylık enflasyon artışını yüzde 40 olarak açıklayacağı söylüyor. Bu arkadaşlar enflasyon verisini nereden biliyor? Kendileri müneccim mi yoksa hesap uzmanı mı? Hangi enflasyon oranını açıklarlarsa açıklasınlar zaten memurun ve emeklinin en az yüzde 10 maaş zammına el koyulmuş durumda. Pazartesi gününden önce gerçek fiyat artışları nedir biz açıklayalım.”

“SON ZAMLARA GÖRE HAZİRAN’DA EN AZ 3,5 PUAN ENFLASYON ARTIŞININ OLMASI LAZIM”

“İki aydır TÜİK madde sepetini kaldırdığı için market market, pazar pazar gerçek fiyatları biz derlemeye başladık. Mayıs ayından Haziran ayına yani son bir ayda; Pirincin fiyatı yüzde 23,5, beyaz peynirin fiyatı yüzde 25,58, makarnanın fiyatı yüzde 26,80, salatalığın fiyatı yüzde 16,78, şekerin fiyatı yüzde 29, çayın fiyatı yüzde 7 oranında arttı. Geçen ay gıdaya, akaryakıta gelen zamları göz önüne aldığımızda Haziran ayında en az 3,5 puan enflasyon artışının olması lazım. Pazartesi günü hep birlikte göreceğiz. TÜİK, her zamanki gibi Erdoğan'ın emrine uyup verimi karartacak, yoksa halkın hissettiği gerçek enflasyonu mu açıklayacak.”

“BURADA EFELENEN ERDOĞAN, İSPANYA’DA MİYAVLAYAN KEDİYE DÖNÜŞÜYOR

“Erdoğan NATO görüşmesi öncesi Ankara'da esti gürledi ama İspanya'da miyavlayan kediye döndü. Türkiye'de efelenip yurtdışına gidince kapalı kapılar ardında susan herkesin önünde boyun eğen bir siyasetçi ile karşı karşıyayız. Gitmeden önce meydan okudu: “Zahmet edip gelmesinler”, “Boşuna ayağımıza gelmeyin, NATO üyeliğine evet demeyiz”, “Türkiye’yi ikna için geleceklerse hiç yorulmasınlar”, “Bizi ikna etmeye hiç gelmesinler.” “Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım.” Peki şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ne diyor: “Resmi mutabakat belgesinde YPG'ye terör örgütü demedik. Diğer NATO ülkeleri Türkiye'den farklı düşünüyor. YPG'ye insani yardım yapmaya devam edeceğiz” diyor. Erdoğan her zaman olduğu gibi Türkiye'de farklı yurtdışında farklı konuşuyor. Burada efelenen Erdoğan'ın yerine İspanya'da başka bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. Yanında Merve Kavakçı’nın genç ve deneyimsiz kızıyla birlikte hem Biden ile görüşüyor, hem de NATO’da ülkenin geleceğine ilişkin kararlar alıyor. Tabi, Kavakçılar nasılsa aileden, hanedanlığın üyesi. Kimi milletvekili, kimi büyükelçi, kimi genel müdür kimi Saray'ın moda danışmanı. Bunların ağzı sıkı. Gizli saklı konuşulanları çıkıp da yarın öbür gün hukuk devleti karşısında açıklamaz. Verilen tavizleri anlatmaz. Meclis'te konuştuk, İBB'den 6 buçuk milyon burs alıp Amerika'ya gidiyorlar. Normal ciddi ülkelerde bir devlet başkanı görüşmeye girerken yanında dış işleri bakanlığının dil bilen diplomatları olur. Bizimki ne yaptı; işte bu aileden Merve Kavakçı'nın başka bir ülke vatandaşı olan kızını yanına aldı. Biden ile Türkiye'nin NATO'nun geleceğini konuştu. Erdoğan'ın para için vermeyeceği taviz yok.”

“ERDOĞAN NATO’DA HER ŞEYDEN TAVİZ VERİYOR”

“Ülkenin çivisi çıkmış durumda. Erdoğan basın toplantısında benim ülkemde fikrinden dolayı cezaevinde olan yok dedi. Bu kadar da yalan olmaz. Erdoğan, NATO'da her şeyden taviz veriyor, bir tek yalandan taviz vermiyor. Yalan söylerken o kadar rahat ki, hiç utanma sıkılma yok. Fikrinden dolayı cezaevine giren yok ama zikrinden, fikrini ifade ettiğinden dolayı cezaevine giren çok! Ben sadece bir örnek vereyim, Gezi olaylarında bir palalı vardı, hatırlarsınız. Hani Gezi'de şiddet var diyorlardı ya, o şiddeti yapan o palalı Türkiye ile Fas arasında fuhuş ticaretini yönetmekten hakkında 288 yıl ceza isteniyor. Fuhuş ticareti yapan o palalı işte bunların kahramanı. Mücella Yapıcı'nın elinde silah var mıydı ya da Tayfun Kahraman'ın elinde silah var mıydı? Bunların elinde kalem vardı. Hangi gazetecinin elinde silah var? Bir örnek daha vereyim. RTÜK üyesi İlhan Taşçı bugün bir rakam açıkladı. Yandaş kanallara verilen ceza üç ise, Halk TV, Fox TV, Tele1 gibi muhalif kanallara bunun tam 10 katı ceza veriliyor. O yandaş kanallarda her gün küfür var, hakaret var. Bu yandaş medya parayı kimden alıyor, bizim cebimizden alıyor. Türkiye'de halen tivit attığı için, Cumhurbaşkanı veya AKP'li yöneticileri eleştirdiği için cezaevine düşen bir sürü insan var.”

CHP HEYETİ MADIMAK ANMASI İÇİN SİVAS’A GİDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yarın 2 Temmuz Madımak Katliamı'nın 29. yıldönümü anmasına katılmak üzere Sivas'ta olacak. Sivas'ta 10:00'da Hacı Bektaş Veli Vakfı Sivas Şubesi önünde toplanan heyet, daha sonra Madımak Oteli'ne giderek anmaya katılacak.

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