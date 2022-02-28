Erdoğan isim vermeden altı partiyi eleştirdi

Bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden, bugün yapılan ve muhalefetteki partilerin katıldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantısını eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen Şule Belgeseli 28 Şubat Özel Programı’na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan; bugün CHP, İYİ Parti, Saadet, DP, Gelecek ve DEVA liderlerinin katılımıyla gerçekleşen “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” sunumu ve imza törenini isim vermeden eleştirdi:

“İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.”