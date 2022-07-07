Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı. İHA

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öldürülen doktorun ailesine taziye telefonu