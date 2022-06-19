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Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.”

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